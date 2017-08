Robert Pattinson gjenkjent – men bare i kvinnefengselet

Under innspillingen til sin nye film, thrilleren «Good Time», besøkte Robert Pattinson en rekke steder – og ble gjenkjent kun på ett av dem.

For å gi skuespilleren mer innsikt i verdenen han skulle skildre, tok filmskaperbrødrene Josh og Benny Safdie den tidligere vampyrkjekkasen med seg på New Yorks T-bane i rushtiden, til et kausjonskontor og til et fengsel.

Det er HAM



«Twilight»-stjernen besøkte mannsavdelingen i fengselet uten å bli gjenkjent. Innsatte og omvisere innså ikke engang at besøket var i anledning en filminnspilling, og fangene spurte ifølge Pattinson dem om å kontakte advokatene deres på utsiden.

– Så dro vi til kvinneavdelingen, og bare på sekunder … sier stjernen til AP. Josh Safdie utdyper: – En jente sa bare «HAM!»

Dermed ville Robert Pattinson vekk, og sa til resten av følget: – Jeg sa at vi ikke skulle gått inn her.

Robert Pattinson spiller skurk



Men når det gjaldt resten av «Good Time»-innspillingen, klarte man å holde seg under radaren – selv midt i New Yorks travle gater. Pattinson spiller en småskurk, i filmen som ifølge AP er kalt «Mean Streets on MDMA» og «After Hours' on crack and meth». Det var Pattinson som tok kontakt med brødrene Safdie etter å ha sett et bilde fra deres forrige film, heroindramaet «Heaven Knows What».

Ifølge Rolling Stones' filmanmelder leverer skuespilleren sin beste innsats hittil i karrieren, i en film som får tommelen opp og skildres som en «eksplosiv kombinasjon av spenning og latter, som brødrene Marx i en Tarantino-film».

«Good Time» har norgespremiere 6. oktober ifølge Filmweb.

