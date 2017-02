Rikke (29) stiller opp med mamma i undertøyskampanje for Lindex

Da Jorunn Karlsveen (62) var ung, var kroppsfokuset helt annerledes. Hun og datteren Rikke Karlsveen (29) stiller i den nye undertøyskampanjen til Lindex som slippes i butikk i dag, torsdag.

- Da jeg var ung fikk jeg ofte høre at jeg måtte spise mer. «Nå må du drikke fløte, du må legge på deg». Det ble til at måltidene ikke var noe hyggelig sted å være. Derfor var jeg veldig bevisst på at når jeg fikk barn, skulle det ikke være slik, eller et fokus på kropp. Her spiser man hva man orker, også er vi fornøyd med hvordan man er. Ikke noe styr. Enkelt og greit, sier Jorunn.

Rikke og Jorunn i vårens undertøyskampanje.

- Så du var faktisk bevisst? Spør datteren Rikke.

- Ja, veldig. Jeg synes ikke det skal være noe styr om kropp.

- Ah, for det merket jo ikke jeg, sier Rikke og smiler.

Vi møter Jorunn og Rikke i London, i forbindelse med photoshooten til kleskjedens nye undertøyskolleksjon som slippes denne uken. For tredje året på rad har kleskjeden kampanjen «Bra-volution», som kort sagt handler om å finne BH med riktig passform, og ikke bare riktig størrelse.

I reklamen brukes det egne ansatte og kunder, så kampanjen handler også om å vise fram og representere dagens kvinner. Årets tema er vennskap mellom kvinner. Kampanjen presenterer derfor seks kvinner som sammen med en venn viser fram vårens kolleksjon.

- Fikk heeeelt hetta!



Rikke var med i reklamekampanjen i 2015, og hadde en så god opplevelse at hun meldte seg på igjen, men denne gangen også mammaen.

- Jeg meldte på moren min fordi hun er min bestevenn. Vi har bodd sammen bare oss to siden jeg var 16 år, og nå bor jeg hjemme igjen for en liten periode. Jeg klarer lissom ikke helt å slippe taket, sier hun og ler.

- Også ville jeg at hun skulle få denne muligheten til å føle seg fantastisk og bli stylet. Det er en fin greie vi kan gjøre sammen, og hun fortjener det.

Jorunn forteller at hun først sa NEI, da hun fikk vite at hun var blitt meldt på konkurransen om å bli modell, og at hun kom med. Men så tenkte hun «Nå er du over 60 år, og da kan du godt bli undertøysmodell». Jorunn ler.

- Rikke har jo vært med før. Men jeg fikk helt hetta da jeg kom med. Heeeelt hetta!

- Går bort fra de sylslanke



Mor og datter er blant kvinnene fra henholdsvis Norge, Finland, Sverige og Latvia som er med i undertøyskampanjen. Når vi møter dem i London er de blitt sminket, stylet og fotografert i undertøyet – sammen med et stort team og en gjeng kvinner.

Når Jorunns panikk hadde lagt seg, diskuterte de hvorfor de ville bli med på fotograferingen. De fant ut at de måtte gjøre det, også med tanke på debatten rundt kropp.

- Jeg synes det er viktig. Og det er viktig at vi ser en annen trend nå. Hvis du for eksempel ser på Top Model, så begynner programmet å gå bort fra det sylslanke. Denne kampanjen er for alle. Alle bruker undertøy, uansett alder, form og farge. Så da tenkte jeg, ok, da er jeg også en av dem.

Fra vårens undertøyskampanje

Om kroppspress



Jorunn har en annen opplevelse når det gjelder kroppspress, sammenlignet med dagens ungdom.

- Forskjellen fra da jeg var ung, og nå, er jo at nå er det bra å være tynn. Det er det man skal være og higer etter. Da jeg var ung ble man nesten ertet for å være slank. Jeg ble også ertet, og kunne få høre «du får gå på eget ansvar, du som har så tynne ben». Så det er en forskjell, folk vil være tynne, selv om jeg som sagt synes trenden er på vei til å snu, sier Jorunn.

- Men det er vel generelt mer fokus på kropp? understreker Rikke.

- Ja, det er det, men det var min opplevelse da jeg var ung.

- Det er viktig at vi ser en annen trend nå. Hvis du for eksempel ser på Top Model, så begynner programmet å gå bort fra det sylslanke, sier Jorunn om kroppspresset. Her fra London like etter photoshooten.

Tenker ikke på kropp ...



Jorunn legger til at selv om ting er annerledes i dag, så har hun ikke vært bekymret for datteren i hennes oppvekst når det gjelder dette temaet.

- Vi har gjort det enkelt i oppdragelsen, det har bare ikke vært så mye fokus på kropp.

Rikke nikker seg enig, og legger til at hun aldri har hatt noe negativt forhold til kroppen sin, heller ikke noe spesielt positivt. 29-åringen har bare ikke tenkt så mye på kropp.

- Jeg tror jeg til tider kanskje ønsket å ha mer former. Sånn som nå, når det er veldig in med disse Kardashians, og jeg har ikke den rumpa, for å si det sånn. Men man må bruke det man har, og gjøre det beste med det - man må ha den holdningen, sier Rikke og fortsetter:

- Jeg skal nok videreføre mammas oppdragelse til mine barn. Det er jeg opptatt av. I min oppvekst har det vært så bra at vi for eksempel var nakne, det var greit, ja, alt var greit. Det var lissom ikke noe fokus på det.

Det er her Jorunn forteller at hun var mer bevisst på dette med kropp, enn datteren kanskje la merke til.

- Jeg var veldig bevisst på å ha lite, eller faktisk ingen fokus på kropp. Ikke noe styr, enkelt og greit.

(Side2 ble invitert til London av Lindex som betalte deler av turen)