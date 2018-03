Rihanna raser mot Snapchat etter kontroversiell reklame

Ting kan neppe være rolig hos Snapchat om dagen.

Appen har igjen havnet i trøbbel etter at en kontroversiell reklame har sirkulert hos Snapchat. Reklamen, som er sponset av spillet «Would You Rather», stiller spørsmålet spørsmålet:

«Vil du slå Rihanna eller banke Chris Brown?»

Flere brukere har reagert på reklamen, spesielt Rihanna. 30-åringen tok til Instagram story og stilte seg kritisk til appens valg om å fronte reklamen. I meldingen uttrykker hun sin skuffelse og forklarer hvordan flere voldsofre reagerer på reklamen.

«Snapchat er ikke min favorittapp om dagen, men jeg prøver virkelig å finne ut grunnlaget for alt dette. Jeg skulle gjerne sagt at dette var ren uvitenhet, men dere kan virkelig ikke være så korttenkte. Dere brukte penger på å fronte noe som lattergjør vold. Dette handler ikke om mine personlige følelser, men det handler om kvinner, barn og menn som har blitt utsatt for vold. Spesielt dem som fortsatt er opplever vold i deres relasjon. Dere skuffet oss. Skam dere», skriver Rihanna i meldingen sin.



Flere fans tok til Twitter og støttet Rihannas kommentar:

Rihanna said snapchat is over, so therefore it's over. pic.twitter.com/6YfwDNGYLO — Princess Shuri Stan Account (@soykawai) March 15, 2018

My wife said i gotta delete Snapchat, and this app ain’t about to break up our happy home. I’m with you, boo @rihanna — Kazeem Famuyide (@RealLifeKaz) March 15, 2018

Our president has spoken. Snapchat is no more. https://t.co/S85VuO0c4D — Beyonce has an uncle named Larry Beyince. Bruh.... (@DragonflyJonez) March 15, 2018



Reklamen har nå blitt trukket fra Snapchat. Appen forteller til Cosmopolitan at de beklager for reklamen, og at den aldri skulle vært synlig for seere.

- Vi undersøker saken slik at dette aldri skjer igjen, forteller en talsmann til Cosmopolitan.

