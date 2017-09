Rebel Wilson får 30 millioner i erstatning

Den australske skuespilleren Rebel Wilson (37) får drøyt 30 millioner kroner i erstatning etter å ha vunnet en sak mot mediekonsernet Bauer Media.

Les også:Taylor Swift vant fram i søksmål mot radio-DJ

Den australske skuespilleren, som er kjent fra komedier som «Pitch Perfect» og «Bridesmaids», gikk til sak for det hun mener er ærekrenkelser i flere australske ukeblader, alle eid av Bauer Media. Wilson mener artiklene har skadet hennes navn og rykte og kostet henne flere jobber. I flere artikler har Wilson blant annet blitt anklaget for å lyve om sin alder, sitt navn og om sin barndom, skriver avisa The Guardian.

I juni ga en jury i en rett i Melbourne henne medhold i samtlige anklager mot Bauer Media. Onsdag slo en høyere rett fast at hun skal ha 4,56 millioner australske dollar – drøyt 30 millioner kroner – i erstatning, noe som skal være den største som er idømt for ærekrenkelser i Australia.

Wilson sa at avgjørelsen i Melbourne onsdag betyr at en «lang og hard kamp» i retten nå er over. Ifølge avisa The Sunday Morning Herald har hun lovet å gi pengene til veldedige formål.

Del denne artikkelen



Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!