Rebecka kjøper sminke for 5000 kroner i måneden

- Jeg er veldig bortskjemt, men skal lære meg å bli voksen, sier svenske Rebecka Högstedt (20) til Aftonbladet.

Hun er en av deltakerne i det kommendet svenske TV-programmet «Ung og bortskjemt». Programmet er en seersuksess i Sverige, og handler som tittelen tilsier om ungdom som får hva de vil av foreldre sine, uten å hjelpe til hjemme. Det er foreldrene som bestemmer hvem som skal stemmes hjem i hvert avsnitt, basert på hvordan de bortskjemte deltakerne har klart utfordringene og oppgavene de blir tildelt.

(Artikkelen fortsetter nedenfor bildene)

🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️ Et bilde publisert av Rebecka Gessle Högstedt🇭🇷🇷🇸 (@bexhogstedt) mandag 19. Des.. 2016 PST

IT'S OFFICIAL!! UNG OCH BORTSKÄMD 2017 Et bilde publisert av Rebecka Gessle Högstedt🇭🇷🇷🇸 (@bexhogstedt) søndag 15. Jan.. 2017 PST

Rebecka er en av deltakerne i den nye sesongen, og historien om henne og hennes levesett får hyppig omtale i svenske medier mandag. Hun er fra Jönköping, og innrømmer at hun er svært bortskjemt.

- Jeg bor fortsatt hjemme fordi jeg ikke vet noe annet. Jeg klarer ikke å ta ansvar, sier hun og forteller at hun kan lage mat, men ikke rydde eller vaske.

20-åringen innrømmer at det er pappaen som skjemmer henne bort.

For eksempel fikk hun en ny iPhone7 da Donald Trump vant valget i USA, fordi hun ble lei seg over valgresultatet. I tillegg kommer det fram at hun bruker rundt 5000 kroner (eller faren da) på sminke i måneden.

- Jeg pleier å bestille sminke når jeg føler meg trist, sier hun.

Rebecka bestiller gjerne dyre merker, og mye av sminken hun kjøper er bare fordi det skal se bra ut.

