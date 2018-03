Ready Player One: Slik var skuespillernes audition

Steven Spielbergs nye film «Ready Player One» har mottatt høye terningkast og mange lovord. De unge skuespillerne i filmen er ukjente for mange, men må nok belage seg på en ny hverdag framover.

Lange flyturer



Olivia Cooke har den kvinnelige hovedrollen i filmen. Tidligere har vi sett henne i filmer som «Me and Earl and the Dying Girl» og «Ouija», men rollen i «Ready Player One» blir hennes definitive gjennombrudd.

For å få rollen måtte hun gjennom flere auditionrunder. Og det var en slitsom og tidkrevende prosess:

- Først var jeg på audition i New York for casting-agenten. Så måtte jeg fly til Los Angeles for å lese med Spielberg og ulike gutter i to dager. Så fløy jeg tilbake til New York, sier hun til Entertainment Weekly.

Olivia Cooke er klar for sitt store gjennombrudd i Ready Player One.

Skummelt å møte Steven Spielberg



Det første møtet med regissør Steven Spielberg beskriver hun som nervepirrende og surrealistisk.

- Jeg var på kontoret hans i Los Angeles og ble bedt om å gjøre en audition med tre ulike gutter, for å sjekke kjemien mellom oss. Og det var på et kontor med modeller av E.T.-er og T-Rex-er fra «Jurassic Park». Å se alt det før du begynner er skummelt, sier hun til Metro.us.

Heldigvis er Spielberg en lite skummel mann.

- Han kunne ikke vært hyggeligere, sier hun, men innrømmer også at: - Jeg var fortsatt veldig klar over at det var Steven Spielberg og at dette kunne bli den største jobben i livet mitt.

Olivia Cooke var nervøs før sitt første møte med Steven Spielberg, men forteller at han er en veldig hyggelig mann.

Tye Sheridan ble avvist

Jakten på den mannlige hovedpersonen var heller ikke enkel - og til slutt var det Tye Sheridan som kapret rollen. Men han forteller at Spielberg opprinnelig avviste ham, skriver Den of Geek.

Sheridan sendte inn flere audition-videoer til Spielberg, men fikk beskjed om at han ikke ville få rollen. Men tilfeldigvis så Spielberg ham i traileren til «X-Men: Apocalypse», og der oppdaget han tydeligvis noe han ikke hadde lagt merke til i audition-videoene. Sheridan ble dermed innkalt til audition.

Tye Sheridan har hovedrollen i Ready Player One.

Han forteller Collider.com at han var en av de tre guttene som var på audition sammen med Olivia Cooke og Steven Spielberg.

- Vi spilte hver scene omtrent to ganger, og det var det. Jeg tenkte: «Jeg aner ikke hvordan det gikk. Kanskje vi skulle spilt mer, jeg kunne ha gjort det bedre». En måned senere fikk jeg en telefon. Det var agenten min som sa: «Du skal jobbe med Steven Spielberg i sommer», sier han.

Tye Sheridan, Olivia Cooke og Steven Spielberg på premieren til Ready Player One.





«Ready Player One» går på kino fra 28. mars.

