Råbra TV du kan se i påsken som ikke er påskekrim

Det er påske og det er tid for bingewatching! Men kanskje du ikke er så gira på å smelle på klassiske mord og mysterier etter at du har kommet hjem fra skituren/afterski/utepils/skogstur/familieselskap?

Noen ganger har man rett og slett bare lyst til å se noe helt annet enn påskekrim, og derfor har vi listet opp noen påskekrim-frie godbiter på Netflix, HBO og Hayu til deg, sånn at du kan bingewatche i helligdagene.

Les også: Sju TV-serier og filmer du bør se med rå kvinner i hovedrollene

Dokumentarer

Wild Wild Country (Netflix)

Wild Wild Country på Netflix.

Nylig ble dokumentarserien Wild Wild Country sluppet på Netflix. Serien tar for seg for seg en den indiske guruen Bhagwan Shree Rajneesh som i 1981 kjøpte en stor ranch i Oregon. Snart strømmer tilhengerne hans til, og konflikten som oppstår med lokalbefolkningen blir en nasjonal skandale.

Beware the Slenderman (HBO)

Dokumentarfilmen utforsker saken fra 2014 hvor 12-åringene Anissa Weier og Morgan Geyser forsøkt å drepe en klassevenninne på grunn av en vandrehistorien fra internett.

Beware the Slenderman på HBO.

Når jentene blir arrestert, forteller de at de knivstakk venninnen for å gjøre den skremmende fiktive skikkelsen Slenderman til lags.

I dokumentarfilmen utforskes myten om Slenderman parallelt med rettssaken mot de to jentene og spørsmålet om hvorvidt de burde tiltales som voksne eller ikke.

Hot Girls Wanted (Netflix)

Hot Girls Wanted på Netflix.

Hot Girls Wanted ble sluppet i 2015 og handler om de unge jentene i amatør-pornobransjen. Filmen tar for seg vilkårene i pornobransjen og hvordan kvinnene utnyttes.

Jenter bak lås og slå (Netflix)

Jenter bak lås og slå på Netflix.

Handler om tenåringsjentene på Madison ungdomsfengsel i Indiania som forsøker å få livet på rett kjøl, med alt det innebærer av hjertesorg og konflikter.

Les også: Big Little Lies-skuespillerne deler sniktitt på neste sesong i sosiale medier

Reality:

Keeping Up With The Kardashians (Hayu)

Kim Kardashian forteller søstrene om ranet hun ble utsatt for i Paris i Keeping Up With The Kardashians, som kan streames på Hayu.

Har du ikke fått med deg den nye streamingtjenesten Hayu, er det på tide nå! Her kan du blant annet se alle de foreløpig 14 sesongene av Keeping Up With The Kardashians

Queer Eye (Netflix)

Queer Eye på Netflix.

Fem homofile menn reiser rundt og fiffer opp heterofile menn som har stilen på bærtur. Netflix tilbyr en nyinnspilling av serien som opprinnelig gikk på Bravo, som nå har vært tilgjengelig fra februar 2018.

The Real Housewives of Beverly Hills (Hayu)

Er du sugen på luksus, glam og drama, er The Real Housewives of Beverly Hills noe for deg. Serien følger det glamorøse livene til fruene i dollaråsen. Serien kan sees på Hayu og TV 2 Sumo.

Drama

Black Mirror (Netflix)

Kultserien Black Mirror spinner rundt mørke og satiriske temaer i det moderne samfunnet, og uheldige konsekvenser som følge av ny teknologi. Hver episode står alene som en fortelling i seg selv, så du kan hoppe ut og inn i de ulike sesongene slik du selv vil.

The Affair (HBO)

Ruth Wilson og Dominic West har hovedrollene i The Affair.

Forfatteren Noah West og servitøren Alison møtes når Noah er på vei på ferie med familien til Montauk. Begge er gifte, og får øynene opp for hverandre, før de med tiden utvikler et forhold. Allerede i første episode av serien får vi se at de to forteller ulike historier om hvordan de ble forført av den andre i et avhør med en politimann, og det lades opp til et større mysterium.

Godless (Netflix)

Godless på Netflix.

Handlingen i Netflix-serien Godless finner sted i Ville Vesten på slutten av 1800-tallet, hvor banditten Jack Griffin terroriserer innbyggerne på leting etter et tidligere gjengmedlem. Han har imidlertid bosatt seg i en stille og rolig by hvor det kun bor kvinner.

Les også: Dette er dagen hvor flest fråtser i serier på Netflix

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen