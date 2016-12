R&B-stjernen gikk amok på scenen

(SIDE2): Trey Songz ble arrestert etter at han nektet å forlate scenen under en konsert onsdag kveld, skriver TMZ.

Trey Songz er en amerikansk sanger, låtskriver, musikkprodusent og skuespiller. Han har vært Grammy-nominert en rekke ganger og har gitt ut seks studioalbum.

Den populære artisten har solgt hele 14 millioner plater.

Ba arrangørene kutte mikrofonen



Det som angivelig skal ha skjedd i forkant er at noen ved Joe Louis Arena skal ha fortalt Trey at settet hans var for langt.

Men Trey var ikke i nærheten av å være ferdig eller ville gå av scenen da han ikke hadde mer tid igjen og kom med en utfordring til arrangørene om å kutte mikrofonen hans, med lovnad om hevn dersom de faktisk gjennomførte det.

Arrangørene gjorde nettopp det. Kuttet mikrofonen hans. Og da begynte artisten å ødelegge alt han så i nærheten. Han kastet ting opp i lufta.

En politibetjent som prøvde å roe ham ned, skal ha blitt skadet i sammenstøtet og enden på visa var at Trey ble arrestert for å motsette seg arrest, i tillegg til ødeleggelse av andres eiendom.

Etter hendelsen postet stjernen dette bildet på sin egen Instagram-konto:

You become your own reputation unfairly or not...they gon watch this and they gon think that, they gon talk much while knowing little to nothin. Fuck em...keep pushin. #mirrortalk Et bilde publisert av treysongz (@treysongz) onsdag 28. Des.. 2016 PST

