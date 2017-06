Produsent om andre sesong av «13 Reasons Why»: - Det er mer å fortelle om Hannahs historie

Omdiskuterte «13 Reasons Why» får en sesong to, og selv om hovedpersonen Hannah Baker begår selvmord, kommer hun fortsatt til å spille en stor rolle i den andre sesongen, melder E! Online.

Ansvarlig produsent Brian Yorkey sa nemlig under en Q&A at han får mange spørsmål om hvordan Netflix kan lage en sesong to av serien når historien er over.

- Jeg blir litt sånn: «Hvilken historie er over?« og folk bare: «Hannahs», og jeg sier: «Nei, Hannah fortalte sin versjon av hendelsene, men det er minst 12 andre som har andre versjoner vi ikke egentlig har hørt ennå, så jeg tror det er ganske mye mer å fortelle av Hannahs historie», sier han.

Brian Yorkey legger til at han ikke mener at Hannah fortalte ting som ikke var sanne på kassettene hun etterlot seg, men at hun krevde eierskap til historien sin, som hun følte at var blitt tatt fra seg.

Selena Gomez er medprodusent på «13 Reasons Why». Her er hun på premieren med Dylan Minette og Katherine Langford, som spiller hovedrollene i serien.

- Jeg tror sesong to vil gi oss et nytt blikk på ting - mange av hendelsene som vi trodde skjedde, og vi vil kunne lære oss at det er mer komplisert enn vi trodde, og at Hannah er enda mer komplisert enn det vi så i sesong en.

«13 Reasons Why» handler om high school-eleven Hannah Bakers (17) selvmord. Hun etterlater seg 13 kassetter hvor hun forklarer de 13 grunnene til hvorfor hun begikk selvmord og episodene som ledet frem til dette.

I serien følger vi Hannahs tidligere venn og kollega Clay Jensen når han finner kassettene og hører gjennom dem.

