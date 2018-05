Podcast: Når svigers er den britiske kongefamilien

Når Meghan Markle gir prins Harry sitt ja, får hun ikke en hvilken som helst svigerfamilie.

Men hvem er egentlig denne vakre, litt mystiske amerikanske skuespillerinnen og hvordan i alle dager ble hun en del av det britiske kongehuset?

Helt Konge diskuterer både Meghan og Harrys fortid, hva hun må ofre for å bli kongelig og det svindyre bryllupet deres.

(Hør episoden øverst i saken!)

DYRT BRULLUP: Prins Harry og Meghan Markle gifter seg 19. mai i St. George's Chapel i Windsor Castle. Her er paret på et av sine offisielle forlovelsesbilder fra vinteren i år.

Helt Konge er Side2 og Her Og Nås nye podcast om de kongelige med Her Og Nås kongeekspert Roger Øversveen og Side2-redaktør Astrid-Helen Holm. Her får du vite alt du trenger å vite om kongelige - og det du ikke visste at du egentlig ville vite!

Helt Konge er også tilgjengelig på iTunes og på heltkonge.blogg.no.

Se hyggelige videoklipp fra TV 2 av det kongelige paret under:

Og se flere videoer om de kongelige fra Side2:

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen