Pistolklubben: - Hårete legger gir oss ikke likelønn

AnneVic og Astrid lurer hvorfor stadig flere jenter viser frem de hårete leggene sine på tross av at det er både kaldt og høst ute. Hvorfor gjør folk dette? Er de bare oppmerksomhetssyke eller handler det om å vise at man bryr seg om likestilling og feminisme? I denne episoden diskuterer Pistolklubben hårvekst både her og der.

Pistolklubben er Anne Victoria og Astrid-Helen sitt lille fristed. Her fyrer de løs om temaer de mener mye om og gir også noen sinnssykt gode råd om hvordan ting kan løses både enkelt (?) og effektivt.

