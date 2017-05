«Pirates of the Caribbean»-premiere: Se stjerne ankomme den norske premieren

Det er den norske regi-duoen Espen Sandberg og Joachim Rønning som står bak kamera på den femte filmen i serien "Pirates of the Caribbean". Filmen har allerede hatt snikpremiere i deler av Asia, mens norgespremieren er satt til 24. mai.

Allerede tirsdag 23. mai har store deler av Kjendis-Norge tatt turen i det strålende sommerværet for å få med seg gallapremieren av filmen på Colosseum Kino i Oslo.

Sandberg og Rønning har tidligere hatt regien på to av Norges største kinosuksesser i nyere tid, "Max Manus" og "Kon-Tiki". Der "Max Manus" og "Kon-Tiki" hadde budsjett på henholdsvis cirka 55 millioner norske kroner og 93 millioner kroner, har "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" et budsjett på cirka 230 millioner dollar, nærmere to milliarder kroner.

Så langt har mottagelsen vært blandet. Fansen ser ut til å ta imot filmen med åpne armer, mens noen kritikere er skeptiske til hvor mye man kan klare å tyne ut av materialet som er basert på en av attraksjonene i Disney-parken.

Nettavisens anmelder mener regi-duoen har klart å få god underholdning ut av Johnny Depp, Javier Bardem og Geoffrey Rush. Hun rullet terningkast fire.

