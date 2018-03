BJØRVIKA, OSLO (Side2): Julianne Nygård (27), bedre kjent som Pilotfrue, får vi snart se på TV-skjermen i den åttende sesongen av Bloggerne.

I løpet av det siste halvannet året har vi følgt henne og ektemannen Ulrik i deres forsøk på å få barn. Julianne forteller til Side2 at reisen har vært spennende, men også litt skummel.

- Det er jo helt nytt for oss. Det er sterkt å se det igjen fordi det er mye av det vi deler som er veldig intenst. Det var det jeg hadde gruet meg aller mest til.

TV-serien vil vekke minner om vonde opplevelser, men Ulrik forteller at de likevel er fornøyd med det som har blitt sett.

- Mye av det vi har vært i gjennom, er vi ferdig med, men så blir man minnet på det på nytt. Heldigvis så har vi kommet et steg lenger. Dette hadde vært verre og sårere om vi fortsatt sto med bena godt plantet i gjørma, sier Ulrik til Side2.

- Både jeg og Ulrik tåler å få negativitet

I november annonserte 27-åringen at hun valgte åpne kommentarfeltet slik at leserne hennes kunne gi tilbakemeldinger og stille henne spørsmål. Senere har bloggeren valgt å stenge det igjen. Julianne forteller at det nå handler mer enn henne og Ulrik:

- Både jeg og Ulrik tåler å få negativitet, men nå er det en til på vei. Og da vet jeg ikke helt hvordan jeg skal tåle å bli kritisert for morsrollen og alt som ikke er «riktig» for publikum.

27-åringen forteller at man ikke kan kontrollere hva som blir skrevet av ivrige lesere.

- Det finnes altfor mange folk der ute som ikke burde ha tilgang til plattformer hvor de kan uttrykke seg selv. De fleste har et mål om å skrive ting som sårer, og kommer til å gjøre hva som helst for å potensielt skrive fæle ting om barnet, og det er ingenting vi får gjort med det.

Ulrik og Julianne Nygård i den åttende sesongen av Bloggerne.

Bloggeren poengterer at formålet med å moderere hennes eget kommentarfelt var at alle skulle se de fleste kommentarene:

- Nå har jeg moderert veldig mange kommentarer, og jeg har selv valgt hvilke som slippes gjennom. Om jeg først skal ha et kommentarfelt, så skal leserne mine også se hva jeg må lese. At det ikke bare er jeg som må føle på det, men at alle andre få se de slemme kommentarene som kommer.

- Gjør det at dere er på TV at leserne også skriver om dere på forum og diverse apper?

- Det trenger vi ikke å oppsøke selv. Mamma la det frem slik: «Hvis sønnen din ble mobbet, ville du sagt til han at han skal ta til seg alt det vonde han hører, eller skal han legge det bak seg og tenke positivt?» Da var svaret ganske enkelt, svarer Julianne til Side2.

Julianne Nygård aka Pilotfrue i den åttende sesongen av Bloggerne.

Lite kontroll

Juliannes blogg «Pilotfrue» er en av Norges mest leste blogger. Likevel innrømmer hun at det har vært litt skummelt å være på TV, som er en større plattform enn det hun er vant til.

- Vi har ikke har hatt noe kontroll selv. Med bloggen har jeg 100 prosent kontroll over hva som kommer ut. Jeg kan redigere 100 ganger, og jeg kan slette ting som jeg ikke liker.

Videre forteller 27-åringen at det er fint at man får se hvordan både hun og Ulrik er - ufiltrert.

- Man blir ofte misforstått gjennom tekst og bilder. Jeg har ofte blitt oppfattet som overfladisk og frekk, noe jeg selv ikke ser.

- Jeg håper jo at folk får et bedre inntrykk av oss på TV, sier Ulrik.

Når Side2 spør om hvordan det har vært med filming under svangerskap, forteller Ulrik ivrig at det har gått knirkefritt.

- De har vært veldig flinke. Føles ut som de nå er en liten del av familien. Når man først velger å dele historien vår, så var det en fin måte å gjøre det på. Kameraene blir man vant til. Det eneste man må lære seg når man skal på TV, er å ikke se inn i kameraet. Så går resten av seg selv, sier Ulrik.

- Jeg var virkelig meg selv

Julianne legger til at den siste tiden har vært stressende for paret, men at det var flere fordeler med å ha kameraene til stede.

- Vi har jo egentlig vennet oss veldig til kamerateamet. Det som var stress rundt alt var jo egentlig prossessen i seg selv, så da var det ekstra deilig å ha andre ting å tenke på. Når jeg fikk snakke om alt, ble det litt som terapi på en måte.

Videre forteller 27-åringen at det gikk fint å være naturlig, til tross for hva hun selv er vant med å ha kontroll.

- Jeg trodde at det skulle være vanskelig å være naturlig, spesielt når man lever i en bloggverden hvor det betyr alt. Man er ikke naturlig da, selv om man prøver, men det gikk bra. Jeg var virkelig meg selv.

- Er dette noe dere vil gjøre igjen?

- Vi går vel for en spinoff. Det er jo tross alt Juliannes våte drøm, sier Ulrik.

