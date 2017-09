Pierre Louis har sjekket inn på Paradise Hotel Sverige

Mandag var det premiere for Paradise Hotel Sverige, og blant deltakerne er Pierre Louis Olsson (23), som fikk mye oppmerksomhet under den norske sesongen av samme program i 2015.

Han vant realityshowet her hjemme, sammen med Martine Sjøhaug. I introen til svenskenes versjon sier Pierre at han nok en gang har planer om å stikke av med pengepremien på hotellet i Mexico:

Imorgon smäller det 💥🙌🏽 Missa inte säsongens premiär IMORGON 22:00 😍 #paradisehotelse Et innlegg delt av I am Pierre Louis. (@pierree.louis) søndag 03. Sep.. 2017 PDT

I årets sesong av Pærra i Sverige, har de en ny vri i form av at mange tidligere realitydeltakere vender tilbake. Blant dem som er erfarne på skandalehotellet er altså også Pierre.

#dopepic från igår! Press träff för Paradise Hotel 2017! Premiär 4e september 👊🏽 Et innlegg delt av I am Pierre Louis. (@pierree.louis) tirsdag 29. Aug.. 2017 PDT

Nu är det bara en timme kvar till premiären av Paradise hotel 2017!!!! Tagga💥💥#paradisehotelse Et innlegg delt av I am Pierre Louis. (@pierree.louis) mandag 04. Sep.. 2017 PDT

Kjærlighetsdrama etter Paradise Hotel



Pierre ble ikke bare kjent for seieren i TV3-programmet, men også for at han ble sammen med Martine Sjøhaug. Men kort tid etter at innspillingen var over startet trekantdramaet mellom Martine, Pierre og Side2-bloggeren Isabel Raad. I juli samme år avslørte Martine at det var slutt mellom henne og Pierre.

Da startet en rekke utroskaprykter, og alle hadde ulike versjoner av saken - som de blogget om.

Til slutt endte det med at Isabel og Pierre ble kjærester. De var samme i flere år, og også samboere i Oslo.

De to gjorde det imidlertid slutt i mars i år, og i et innlegg på bloggen skrev Isabel at det blant annet skyldtes Paradise Hotel-deltakelsen i Sverige:

«Når han kaster det vi hadde bort til fordel for en sesong på Paradise Hotel Sverige, begynner jeg virkelig å lure på om alt fra hans side har vært falskt.»

Les også: Isabel Raad er singel

Då va det officiellt 🙏🏽 Kan äntligen säg ja, jag är med igen! 😉 @paradisehotelse Et innlegg delt av I am Pierre Louis. (@pierree.louis) mandag 21. Aug.. 2017 PDT

Del denne artikkelen