Perez Hilton raser mot Demi Lovato etter mobbe-tweets

Natt til onsdag tok Demi Lovato (25) til Twitter for å prate åpent om en konsert hun holdt der hun spilte låten «Sorry Not Sorry». I meldingen forteller Demi at det føltes bra å opptre låten for en spesiell person som hun omtalte som «USAs mest notoriske bølle».

And btw - he’s remaining nameless because he doesn’t deserve the relevance that he doesn’t have anymore — Demi Lovato (@ddlovato) March 6, 2018

Hun legger til: - Denne personen skal forbli navneløs fordi han fortjener ikke relevansen som han ikke har lenger.

Flere fans spekulerer om Demi prater om den kontroversielle bloggeren Perez Hilton (39), som tidligere har vært i klammerier med en rekke kjente profiler. Perez tok til Facebook for å forsvare seg ovenfor kommentarene som ble sagt av Demi.

- Demi Lovato mener at jeg er irrelevant, men gir meg relevanse ved å skrive om meg! Jeg har ikke sagt noe annet enn flotte ting om henne, forklarer 39-åringen på Facebook.

Perez la ut en video på Twitter for å gi en kommentere mer på hendelsen. I videoen forteller han at han oppfatter Demi som en bølle, til tross for at hun tar sterk avstand fra mobbing.

.@DDLovato claims to be an anti-bullying activist. But she sure is coming across like a bully to me! This is my response to her tweets against me! Watch this video in full HERE: https://t.co/lxqX65aEik pic.twitter.com/xFnJgDWRDZ — Perez (@ThePerezHilton) March 6, 2018

39-åringen forteller at Demi ikke har klart å finne sin plass i Hollywood på grunn av sin fortid.

- Demi har mye problemer. Fra at hun er bipolar, hennes forhold til narkotika, matproblemene hennes, til hennes plass i Hollywood. Hun er verken Selena Gomez eller Taylor Swift. Det er ikke lett å være henne, forteller Perez.

