Paris Jackson kom på Golden Globe-fest

«sofiarichie ur hot», skrev Paris Jackson (18) på Instagram mandag.

Det er beskjeden hun legger igjen etter at hun debuterte på rød løper under Golden Globe i helgen.

Sofia Richie og Paris Jackson på rød løper søndag.

Her kan du se alle de store stjernene på rød løper, og lese om vinnerne av Golden Globe.

Søndag kom Paris Jackson på Warner Bros' fest i en blomstrete og lang kjole signert Tadashi Shoji.

Det er ikke ofte 18-åringen dukker opp på slike arrangementer, og nå skrytes det av Michael Jacksons datter i tabloidene.

TMZ skriver at hun så «downright AMAZING» ut da hun dukket opp på festen sammen med venninnen, Sofia Richie (18). Entertainment synes hun overrasker med sin rocka og chice look.

Paris flashet tatoveringer, piercinger og et stort smil. De to venninnene poserte villig for fotografene. Sofia og Paris har vært venner siden de var barn, på grunn av sine berømte artistfedre, Lionel Richie og avdøde Michael Jackson.

Popikonet Michael Jackson døde i 2009. Han ble bare 50 år gammel. Popstjernen etterlot seg barna Prince Michael Jackson, Michael Blanket Jackson og Paris Jackson. Paris har ved flere anledninger uttrykt i media at hun føler et stort savn etter sin far.

LES OGSÅ: Slik hedrer Paris Jackson faren

Her kan du se de kule bildene av Paris Jackson:



(Artikkelen fortsetter nedenfor videoene fra Golden Globe)

@sofiarichie ur hot Et bilde publisert av Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) mandag 09. Jan.. 2017 PST