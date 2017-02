Paris Jackson: - Han er faren min. Han vil alltid være faren min

Popikonet Michael Jacksons datter, Paris Jackson, fylte 18 år i april i fjor.

I et sjeldent og større intervju med Rolling Stone snakker hun ut om forholdet til sin avdøde pappa, og livet etter «Neverland».

Paris har over 50 tatoveringer, skriver magasinet, og påpeker at ni av dem er dedikert til faren Michael Jackson. For eksempel har hun skrevet «Queen of my heart» på håndleddet, med farens håndskrift. Hun har også tatovert et bilde far coveret til Dangerous.

Michael Jackson døde da hun var 11 år gammel.

«Kongen av pop, Michael Jackson er død. Jackson ble bare 50 år», var beskjeden som sjokkerte en hel verden i 2009.

- Man får alltid høre at tiden leger alle sår, men det gjør egentlig ikke det. Du blir bare vant til det. Jeg lever med en holdning om at jeg mistet det eneste her i verden som var viktig for meg. Uansett hva negativ som skjer videre, så kan det aldri bli like ille som det. Derfor kan jeg takle det, sier Paris til Rolling Stone.

Slik ser Paris Jackson ut nå - nyere bilder og video:

Paris Jackson: - Nå er livet bra



I intervjuet snakker hun også ut om da hun i 2013 slet med depresjon, misbrukte narkotika og også prøvde å ta sitt eget liv. Før faren døde gikk Paris på skole hjemme, men da hun begynte på privatskole, følte hun ikke at hun passet inn. Hun sier selv at hun prøvde å bli voksen for tidlig, og hang med eldre venner. Hun hadde også dårlig selvbilde.

Michael Jackson på sceneni 1998.

Paris forteller at hun ved flere anledninger ønsket å avslutte livet sitt, men at det kun var en av episodene som nådde media. Etter det siste forsøket fikk hun hjelp, og fullførte et terapiprogram i Utah. Det ble redningen for henne.

Nå er Paris rusfri og uten medikamenter, og hun sier hun har det bra. Like etter at hun fylte 18 år, flyttet hun for seg selv i et av studioene til Michael Jackson. Hun bruker mye tid sammen med kjæresten Michael Snoddy (26).

- For oss var han bare pappa



De tre Jackson-barnas (Prince, Paris og Michael "Blanket") oppvekst er det blitt skrevet mye om.

Paris levde sine syv første år på Neverland – eiendommen som beskrives som en fantasiverden, med dyrehage, fornøyelsespark og kino.

Paris Michael Katherine Jackson, Prince Michael Jackson II og Prince Michael Jackson under Michael Jacksons begravelse 7.juli 2009.

Men selv visste ikke søsknene at de levde et unormalt liv. På den tiden visste ikke Paris om farens berømthet.

- Jeg bare trodde han var pappa. Vi visste ikke hvem han var. Men han var vårt alt. Og vi var alt for han.

- Vi hadde faktisk et ganske normalt liv. Vi hadde skole hver dag, og vi måtte gjøre det bra. Hvis vi gjorde det bra på skolen, så kunne vi velge om vi ville gå på kino, se dyrene eller hva som helst. Men hvis vi oppførte oss dårlig, så fikk vi ikke gjøre slike ting.

Paris snakker også ut om alle spekulasjonene rundt hvem som er hennes biologiske far, og til det svarer hun bestemt:

- Han er faren min. Han vil alltid være faren min. Folk som kjente han veldig godt, sier de ser han i meg.