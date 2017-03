Paradise Hotel: Se gutta rote gjennom kofferten til den nye jenta

En femme fatale sjekker inn på Paradise Hotel i mandagens episode.

Side2 kunne allerede på fredag avsløre at den nye deltakeren er instagrammer Martine Lunde (21) fra Oslo.

Ved frokosten på Pærra får de intetanende deltakerne et brev hvor det står at de to modigste guttene får gå på Solo og snoke i kofferten til den mystiske femme fatalen som skal sjekke inn senere på dagen.

PH-deltakerne er superspente når de mandag får et brev om den nye jenta som skal sjekke inn på hotellet.

Martine bestemmer at Kevin og Marcus får gå, og gutta er supergira.

De roter gjennom kofferten og finner ut at femme fatalen har små føtter, digger paljetter, lyse farger og hvitt. Å sjekke ut BH-ene hennes inngår selvfølgelig også i detektivarbeidet:

- Når jeg ser en pupp, ser jeg hvordan tyngdekraften har påvirket puppen i fortiden, og hvordan den vil påvirke puppen i fremtiden, sier puppeekspert Marcus.

Puppeekspert Marcus fikk være med og rote i kofferten til den nye jenta som sjekker inn på Paradise Hotel på mandag.

Han legger til at han liker jenter med mindre pupper, mens Petter (som ikke fikk være med å sjekke ut kofferten, men har fått høre at den nye jenta har store pupper) bare gleder seg.

Martine Lunde (21) blir altså sjette jente inn på hotellet i Mexico.

- Jeg meldte meg på for å få en helt syk opplevelse og få møte mange nye mennesker. Jeg ville oppleve noe nytt, og var ganske lei av hverdagen jeg hadde. Jeg er glad jeg meldte meg på, sa hun til Side2 da det ble kjent at hun ble neste person som sjekker inn.

