Paradise Hotel: Så lenge har Sofie og Morten holdt forholdet skjult

Paradise Hotel-deltaker og Side2-blogger Sofie Nilsen bekrefter i et blogginnlegg mandag kveld at hun og Paradise Hotel-deltaker Morten Botten har blitt kjærester.

- Vi har holdt det skjult siden sånn midten av april. Grunnen er rett og slett at vi var et ganske ferskt par og da er det vanskelig at folk skal ha masse meninger og tanker om det, sier Sofie til Side2.

Sofie og Morten to har tilbrakt mye tid sammen siden de kom tilbake fra Paradise Hotel-innspillingen i Mexico, og reiste også på romantisk tur til Roma i mai.

- Vi har bare hengt mye sammen og så utviklet det seg. Og så har vi begge sagt at vi vil ha hverandre og at det ikke er greit med andre, fortsetter hun.

Sofie Nilsen og Morten Botten reiste på romantisk tur til Roma i mai.





Folk er ute etter å ødelegge

Sofie forteller at det vanskeligste med å holde forholdet skjult, er at hun og Morten er mye sammen hele tiden.

- Det har vært mye spørsmål rundt forholdet vårt, og folk har vært sure for at vi ikke har sagt det, sier hun.

- Vi måtte være trygge på hverandre før vi sa det til absolutt alle, for folk er ute etter å ødelegge.

Trodde ikke hun ville få kjæreste

Sofie forteller at det å få seg kjæreste på Pærra ikke var planen da hun reiste til Mexico:

- Det har ikke vært min type gutter der tidligere, så jeg tenkte ikke at det kom til å være det i år heller. Jeg synes egentlig PH-forhold kan være litt klisjé. Så nei, jeg så ikke for meg at jeg kom til å få meg kjæreste. Men ting endrer seg!

Det har egentlig vært masse loveee på Pærra denne sesongen - det er nemlig bare noen dager siden Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl bekreftet at de også er kjærester.

