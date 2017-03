Paradise Hotel: Nå skal Martine Lunde ta et skjebnesvangert valg

Stemningen blir mildt sagt trykket i onsdagens episode av Paradise Hotel, når deltakerne får vite under frokosten at Martine Lunde (20) skal på en skjebnesvanger utflukt.

Instagrammer Martine, som sjekket inn på hotellet denne uken og er femme fatale, møter en gammel kjenning på utflukten. Hun får også makten til å ta vedkommende med seg tilbake på hotellet.

Det betyr at en av deltakerne som er tilbake på hotellet må pakke kofferten og reise hjem til Norge.

Få en sniktitt på kveldens episode under:

Martine har bare vært på hotellet noen dager, men har allerede skapt drama, intriger og sjalusi blant deltakerne.

For eksempel er hun grunnen til at Sophie og Alexander ble skilt som par, og senere fikk hun også pes for å ha kysset ham.

Deltakerne venter i spenning mens Martine er på en hemmelighetsfull utflukt i onsdagens episode av Paradise Hotel.





Mens Martine er på utflukten, bekymrer de andre deltakerne seg for hvem Martine Lunde kan ta med seg tilbake til hotellet.

Spesielt Marcus Borger (23) tenker mye på hva som vil skje, og mener det er umulig å stole på noen av jentene.

- Den eneste alliansen nå, er å få ut Petter. For Petter står så sterkt blant jentene, sier han.

Marcus er ikke så glad i Petter, noe han ganske klart sier ifra om i onsdagens episode av Paradise Hotel.

- Han står og ljuger meg opp i trynet. Petter stoler jeg ikke på et sekund, han har lyst til å ha ut meg og mine venner.

Les også: Paradise Hotel: Se gutta rote gjennom kofferten til den nye jenta

Og denne: - Det var dårlig festing på Paradise Hotel

Paradise Hotel sendes man-tor på TV3 klokken 22:30.

Få de beste sakene fra Side2 på Messenger hver dag - meld deg på her!



Se flere videoer fra Pærra under: