Paradise Hotel: Nå må deltakerne redde seg selv

Det er klart for parseremoni på Paradise Hotel (neglebiting-alarm!) og denne gangen er det en av gutta som må pakke kofferten og reise hjem til Norge.

Martine Lunde har vært det nyeste tilskuddet til PH-gjengen, og har hatt rollen som femme fatale de siste dagene. Det har gitt henne makt til å skape både uro og sjalusi blant gruppa.

Torsdag får imidlertid deltakerne et brev under frokosten som ikke er til Martines fordel. I kveld mister hun nemlig makten, og alle kjemper for seg selv.

Onsdag måtte nyinnsjekkede Martine ta et skjebnesvangert valg, og sendte hjem Sophie Vågsæter.

Martine Lunde har vært femme fatale på Paradise Hotel denne uken.

Grunde Myhrer, som ble sendt hjem forrige uke, gjorde comeback på onsdag, noe det er delte meninger om.

Mens guttene er nervøse før kveldens parseremoni og gjør sitt beste for å forsikre seg om at de står trygt med partnerne sine, blir flere av jentene stilt opp mot veggen og presset på hvem de egentlig planlegger å stå med.

