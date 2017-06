Paradise Hotel-Kevin: - Selv om jeg har vunnet, så føles det som om jeg har tapt

- Dagen før hadde vi lovet hverandre å ikke slippe kula, ingen skulle gjøre det. Jeg valgte å stole på henne, og jeg tenkte ikke å slippe den. Jeg synes det er stygt gjort å gjøre - å rane en person for 150.000 kroner, sier Kevin til Side2.

Martine og Kevin er vinnerne av Paradise Hotel. Her sammen med programleder Triana Iglesias.

Kevin Rene Gustavsson (21) og Martine Lunde (20) er vinnerne av Paradise Hotel 2017. Men bare en av dem stakk avgårde med pengepremien på 300.000 kroner- Martine valgte nemlig å kaste kula på 50.000 kroner. Resten av pengene går til noen i juryen.

- Pengene skal deles med Aleksander og Isabelle, sier Martine til Side2 og legger til:

- Men jeg vet ikke hva premien skal brukes til. Pengene skal spares. De blir satt inn på en konto, og jeg skal ikke røre de før jeg trenger de.

Les også: Nå kan du sende inn søknad til Paradise Hotel

Her kan du se klipp fra finalen:

Martine innrømmer at de andre deltakerne reagerte kraftig på valget hennes med å slippe kula i finalen.

- Jeg gjorde det fordi jeg ikke stolte på Kevin. Vi hadde vært partnere i to dager, og jeg hadde hørt fra flere at han hadde planer om å slippe kula. I ettertid var det faktisk ganske ille. Flere av deltakerne snakket ikke med meg da vi sjekket ut av hotellet. Det var en ganske kjip situasjon. De snakket ikke med meg før vi kom hjem. De var irritert, sier Martine og påpeker at hun er veldig glad for at hun hadde Isabelle og Aleksander.

Hun og Aleksander ble et par etter realityserien, og er fortsatt kjærester.

- Vi har det fint sammen, sier hun til Side2.

Les også: Martine Lunde er sikret plass i finalen av Paradise Hotel - i kveld får hun en mulighet som påvirker de andre deltakerne

Jeg er avhengig❤️ Nytt innlegg på bloggen, link i bio✨ @aleksmeso Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) søndag 14. Mai. 2017 PDT

I kveld, torsdag, er alle Paradise-deltakerne samlet til fest i Oslo, og Kevin forteller at han ikke bærer nag til Martine lenger.

- Nå har det gått litt tid, og jeg er ikke bitter på henne. Man kommer ingen vei med det. Men selv om jeg har vunnet, så føles det som jeg har tapt. Jeg sitter ikke igjen med noe annet enn en fin opplevelse.

Les saken: Paradise Hotel: - Jeg fikk en skyllebøtte på festen i går

Del denne artikkelen