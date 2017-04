Paradise Hotel: «Jenter er en fin skapning, men jeg er lei av luremus»

«Synet mitt på jenter er at de skal brukes. De skal ligges med. Så skal de også brukes på kjøkkenet», sa blant annet Morten Sikveland (24) da han sjekket inn på Paradise Hotel mandag.

Den nye realitydeltakeren er fra Jæren og jobber til daglig med travhest, og spiller mye fotball på fritiden.

Ikke overraskende har Morten fått en del reaksjoner på utsagnene og kvinnesynet sitt etter gårsdagens epsiode. Så vi lurer «dagen derpå-innsjekk», hva tenker han egentlig om jenter?

Mandag sjekket Morten Sikveldand og Isabelle Eriksen inn på Pærra.

- Jeg går knallhardt ut, også blir det satt litt på spissen. Men det er jo TV som lages og selvfølgelig kommer det drøyeste med - det jeg sier om damer og sex og litt sånn, sier Morten til Side2.

Han forteller at han har fått mye snapper og SMS-er hvor folk lurer på om han virkelig står for det han sier om jenter.

- Folk jeg kjenner har fått litt sjokk over at jeg gikk så hardt ut. Men det er ikke alt som blir vist på TV, og ting må tas med en klype salt. Jeg har meldt meg på Paradise, og da må jeg ta både de negative og positive tilbakemeldingene.

Men hva tenker du egentlig om jenter, da?

- De er en fin skapning. Men jeg er lei av luremus og at de bare sier nei når det kommer til et stykke. De må by litt mer på seg selv, og være mer gale, sier Morten.

Men påpeker likevel på SMS etter intervjuet:

- Få med at jeg egentlig er en veldig snill og kjærlighetsfull person.

De andre deltakerne fikk seg en overraskelse da to nye deltakere kom på hotellet mandag.

Ble med på Paradise for jentene



Morten meldte seg i utgangspunktet på Paradise for å oppleve noe nytt, og kanskje møte en jente.

- Det var for å treffe et nytt kvinnfolk. Og møte folk jeg ikke ville møtt til vanlig, jeg ville utvide vennekretsen litt. Folk sier de vil ha en god ferie, og det vil jeg og, men det var hovedsakelig for å treffe en jente.

Gjorde du det, da?

- Jeg kan ikke røpe så mye.

Den frekke innsjekken var imidlertid ikke en del av taktikken til Morten. For å vinne Paradise skal han jobbe med å bli godt likt.

- Taktikken min er å komme inn i gruppa. Nå er jo gruppa godt kjent fra før og det er ikke så enkelt, men jeg tror jeg kommer til å bli godt likt. Det må man for å komme langt. Så jeg skal finne min plass, og ta det derfra.

