Paradise Hotel-Isabelle: - Forstår ikke hvorfor de skal være så kjipe

- Jeg blir ikke akkurat påvirket av nettrollene, jeg bare forstår ikke hvorfor de skal være kjipe. Det er selvfølgelig greit med konstruktiv kritikk, men når folk kun vil være slemme da er det ikke greit, sier blogger og tidliegere Paradise Hotel-deltaker Isabelle Eriksen (20) til Side2, og legger til:

- Jeg syntes synd på dem som må rakke ned på andre for å selv føle seg bedre.

Isabelle har fått mye oppmerksomhet denne uken etter at hun sjekket inn på Paradise Hotel, og mye av snakket har handlet om sminken hennes. Det har haglet inn kommentarer om sminken i sosiale medier, og på Isabelle og venninen Martine Lundes blogg.

Både Martine og Isabelle har denne uka blogget om alle kommentarene og hetsen om mye sminkebruk:

- De siste dagene har jeg lest overalt om sminken til Isabelle og meg. Har enkelte folk så lite å snakke om om dagen, at det er den store snakkisen? spør Martine i et blogginnlegg.

Martine Lunde (f.v.), Sofie Nilsen og Isabelle Eriksen.

Isabelle har også skrevet om sminkekritikken hun får i dette innlegget: Netroll, jeg innrømmer det

Sendt hjem fra Paradise Hotel



Isabelle måtte sjekke ut av Paradise Hotel torsdag, men kommentarene rundt utseendet og sminken har ikke lagt seg.

- Jeg syntes det er både morsomt og litt rart, i og med at jeg går mer uten sminke på hotellet. Jeg har også skrevet masse om det og snakket om i media om at jeg er klar over det, likevel skal folk kommentere og fortelle meg at jeg bruker mye sminke. Jeg syntes det er rart hva folk henger seg opp i, sier hun til Side2 fredag.

Hun prøver å ikke bry seg om nettrollene, og sier at folk som kommenterer stygge ting anonymt trolig bare er ute etter å såre og ødelegge.

- Jeg syntes det er så trist at så utrolig mange mennesker kun ser på det negative ved en person. Tenk om alle bare kunne være snille mot hverandre. Da hadde det vært fint da!

