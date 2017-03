Paradise Hotel: Her snakker Alexander ut om hotellsexen

Alexander legger ikke skjul på at han er seksuelt frustrert i tirsdagens episode av Paradise Hotel:

- Jeg blir kåt bare jeg er i nærheten av en jente. Det er helt jævlig. Jeg blir flau nå, sier han.

Mandag var det togaparty på hotellet, og det ble faktisk litt action da Alexander og Martine skulle legge seg.

Dét forklarer Alexander nærmere i kveldens sniktitt på Pærra:

Tirsdag er det også parsplitt. Nyinnsjekkede Sunny, som har bodd på Solo, skal velge en jente han vil stå med ut uken frem til parseremonien.

Les også: Se Morten og Martine Lunde rote i kofferten til den nye gutten

I tirsdagens episode av Paradise Hotel er det parsplitt.

Deltakerne er ganske enige om at førsteinntrykket deres av den nye gjesten fra Skjetten er at han er en «cocky jævel», for å bruke Mortens ord.

Likevel har han allerede klart å få fotfeste i den ene alliansen. Det blir med andre ord spennende å se hvem av guttene som havner på Solo i kveld!

Paradisebloggen: Soph ga meg ikke ståtiss, men det gjorde Martine L med glans

Sunny sjekket inn på Paradise Hotel denne uken, og skal i tirsdagens episode splitte et par.

Les også: - Det var dårlig festing på Paradise Hotel

Paradise Hotel sendes man-tor på TV3 klokken 22:30.

Se flere klipp fra Paradise Hotel under: