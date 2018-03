Paradise Hotel: - Sinnssykt dårlig gjort å rotte seg sammen og gå mot en person

- Vi synes det er helt fair å ta dette opp med deg før vi går rundt og snakker med alle andre om dette, liksom, sier Newa.

- Ja, det er vel litt too late, sier Julie.

Slik begynte årets første konfrontasjon på Paradise Hotel.

Vi har såvidt begynt med årets sesong, og dramatikken har allerede satt i tonen på hotellet, hvor det har blitt lovet mye drama, intriger og sex fremover😲

Newa Reza (21) og resten av jentene på hotellet føler seg lurt av Julie Grindbakken (21), og velger å konfrontere henne om taktikken til Julie. Utfallet blir ikke helt som de andre tenker seg.

Julie Grindbakken (21) er ikke særlig begeistret over jentenes konfrontasjon



Etter hvert stepper tidligere Pærra-deltaker og årets legende Isabel Raad inn for å roe ned krangelen mellom Newa og Julie.

- Jeg synes at den krangelen var urettferdig fordi det gikk fire jenter mot en, og da kjente jeg at jeg var nødt til å steppe inn slik at Julie ikke skulle kjenne seg alene, forteller Isabel.

Isabel Raad er en av flere legender som sjekker inn i årets sesong.

