Paradise Hotel: - Her er det hele veien fra Ibiza til Ayia Napa!

Nå skal det festes slik de viderekomne fester på Pærra - med den ultimate blandingen av det mange vil si er det beste livet har å by på: sol og alkohol.

Det er nemlig klart for dagsfylla på Paradise Hotel.

For dere som ikke vet: Dagsfylla er et begrep vi kan si ble ordentlig etablert i PH-sammenheng, selv om det ikke er et nytt fenomen.

Det er noe magisk med å ta seg en drink eller tretten mens andre stresser rundt. Dagsfylla er solbrune sixpacks, bittesmå bikinier, vodka og drinkmix, housemusikk på Spotifyen og småkleine, deilige dansemoves. God stemning-garanti og velstand. Dagsfylla er fest, bare ett hakk opp. Det er party, bare på høyt plan, og kun for de aller mest dedikerte.

Dét har også deltakerne fått med seg:

- Vi stepper opp til et nytt nivå. Her er det hele veien fra Ibiza til Ayia Napa! sier Sunny entusiastisk.

- Jeg er veldig glad i dagsfylla. Det er noe med det å feste når det er varmt og sol ute og midt på dagen, synes Martine.

- Det ligger i ordet selv. Det er dagen og fylla. Det er fylla på dagen, forklarer Petter.

Få sniktitten på onsdagens episode OG dagsfylla under:

I tillegg til dagsfylla, er vi jo også selvfølgelig også gira på å se hva som skjer videre i spillet i Paradise Hotel.

Grunde ble tirsdag sendt på Solo etter å ha blitt splittet med Martine Johansen. I onsdagens episode får han en gyllen mulighet til å knytte nye bånd når han får dra på date med en valgfri gjest.

Det er også Pandoras eske i kveld, og enkelte av deltakerne får en ubehagelig opplevelse.

Paradise Hotel sendes man-tor på TV3 klokken 22:30.

Se flere bilder av dagsfylla under, fordi vi digger det:

