Paradise Hotel: - Han truet deg. Det var jo det han gjorde

Det drar seg til i spillet på Paradise Hotel når det snart er klart for denne sesongens tredje parseremoni, og enkelte av deltakerne er nervøse for hva slags hemmeligheter som kan få se dagens lys.

En gutt skal sjekke ut torsdag kveld. Sunny, som sjekket inn tidligere denne uken, har stått med Martine Johansen frem til nå, etter at hun og Grunde ble splittet.

I torsdagens episode presser Sunny Martine på at dersom hun velger Grunde og ikke ham på parsplitten, kan det være en ulempe for henne at det kommer frem at hun tidligere ikke ønsket å stå med Grunde.

- Hvis Grunde finner ut at hun ba om å bli splittet, kan det slå tilbake på henne neste uke, og da kan hun stå utrygt, sier Sunny.

Martine er stresset for hva som vil komme frem under kveldens parseremoni, mens Morten mener hun ble truet av Sunny.

Det får Morten til å rase.

- Han truet deg. Det var jo det han gjorde. Hvem f*en er han? spør Morten når han og Martine Johansen snakker taktikk.

- Da kjører vi ham i grusen. Få ham ut.

Martine Johansen er nervøs før kveldens parseremoni.

Martine er redd for at det skal backfire på henne at det blir kjent at hun ikke ville stå med Grunde, og at det kan føre til at han ikke klarer å stole på henne.

- Hvis jeg velger Grunde, er jeg redd for at Sunny skal si foran hele gruppa at jeg ville stå med ham tidligere, sier hun.

Woaaah, det er med andre ord duket for drama når deltakerne torsdag skal gjennom sin tredje parseremoni. Bare å finne frem popcornet!

Paradise Hotel sendes man-tor på TV3 klokken 22:30.

