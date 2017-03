Paradise Hotel: - Han kommer til å bli så lei seg

Etter vel overstått premiere og premierefest mandag, er Paradise 2017 i gang for fullt.

I den første episoden kunne vi se de fem jentene kaste seg over gutta - og det før deltakerne hadde sjekket inn. Det er nemlig jentene som styrer på hotellet i år.

Med ti gutter og fem jenter på hotellet, står altså nå jentene med to gutter hver, og allerede i kveld må de ta et vanskelig valg - en gutt må nemlig sjekke ut etter mindre enn to dager på hotellet.

Se den første sniktitten på kveldens episode under:

Vi må seff også ha en liten recap av gårsdagens drama - det ble småkrangling, champis, fest og baksnakking - og alliansen La Familia bestående av de fem første guttene som sjekket inn, ble med én gang et faktum.

Jentene er likevel klare på at det er de som styrer:

- Det er ikke gutter som er Guds gave til verden, det er jenter, sa Martine Johansen (20) fra Bodø.

Sjekk ut intervjuet vårt med noen av deltakerne på premierefesten i går:

