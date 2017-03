Paradise Hotel: - De må skjønne at dette er et spill, de er ikke gift her inne

Mandag sjekket Instagram-kjendis Martine Lunde inn på Paradise Hotel i Mexico.

Insta-kjendis sjekker inn på Paradise Hotel

Ved frokosten på Pærra fikk deltakerne et brev, og de modigste guttene fikk gå på Solo og snoke gjennom kofferten til den mystiske femme fatalen som skulle sjekke inn.

Senere på dagen entret Martine hotellet, og med henne har det også ført med seg sjalusi og dramatikk. For dere som følger med, er det gammelt nytt, men Alexander Sæterstøl ga Martine et kyss i går. 💋 (Alexander er partneren til Sophie Vågsæther).

- Hun gir meg sånne blikk hele tiden. Jeg orker ikke sånne blikk, sier Alexander om Sophie etter kysseepisoden.

Martine synes det som skjedde er helt innafor.

- Sophie lagde et stort nummer ut av at han og jeg kysset. De må skjønne at dette er et spill, og de er ikke gift her inne, sier hun.

Flasketuten peker på-lek i mandagens Paradise.

I kveld blir det også parsplitt. Martine er fremdeles femme fatale, og gutta begynner å planlegge å spille spillet for alvor.

- Jeg føler jeg ikke har noe kontroll her lissom, så dette må dere guttene fikse, sier Martine til blant andre Marcus og Petter.

Petter er lei all praten før parsplitten.

Petter derimot blir fort lei av spekulasjonene rundt kveldens parsplitt:

- Alle går bare rundt og snakker. Og jeg er drittlei av Marcus, for han sier bare piss, og han er løpegutten til Morten, sier Petter og legger senere til:

- Jeg visste ikke det var så mye tenking her. Man tenker på alt.

Paradise Hotel sendes man-tor på TV3 klokken 22:30.

