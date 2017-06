Paradise Hotel: - Baksiden kan være mye tøffere enn forventet

- Oppholdet påvirket meg så mye at jeg vurderte å trekke meg i uke fire. Jeg synes det var tøft, og hele greia var egentlig tøft, det var ikke helt meg å gjøre dette. Jeg var nære ved å trekke meg, men de klarte å overtale meg til å være der, sier Sofie Nilsen (22) til Side2.

I går, torsdag, var det finalefest på Paradise Hotel 2017 i Oslo. Det var Kevin og Martine somstakk av med seieren i årets sesong. Tidligere denne uken blogget Sofie om oppholdet sitt i Mexico, og her kommer det fram at hun synes det var en psykisk påkjenning å delta i TV-serien.

Morten Botten, Sofie Nilsen og Joachim Solvang på finalefesten til Paradise Hotel 2017.

«Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg ikke var meg selv den siste tiden inne på Paradise Hotel, for jeg hadde rett og slett møtt veggen. Jeg synes nesten det er ubehagelig å se seg selv på TV, for jeg ser forandringen veldig godt selv. Jeg legger nok mer merke til det enn dere som ser på TV-programmet så jeg tenker nok mer over det enn hva dere gjør. For alt jeg vet så er det bare jeg selv som tenker over det, det er jo som oftest sånn. Det var uansett ikke noe lett å være inne på Paradise Hotel, og noen takler nok dette presset bedre enn andre. Jeg tror kanskje ikke psyken min var sterk nok, så kanskje jeg aldri burde vært med», skriver hun blant annet i et blogginnlegg.

- Det er tøft ved at du er på den andre siden av verden, og at du ikke har kontakt med noen av dem hjemme. Du blir satt på et hotell med masse mennesker som du skal lyve til og «backstabbe», og det er noe du vanligvis ikke gjør, forklarer Sofie til Side2 og legger til:

- Jeg klarer ikke helt å sette ord på hva det var som var vanskelig, men det er som å være i en fin vennegjeng, også skal du ikke være grei mot dem. Du reiser til et luksushotell, skal spille et spill og lyve til folk.

Reagerer på Paradise Hotel-klippingen



Sofie synes kombinasjonen med å spille spillet, og måten ting ble klippet sammen på, har vært vanskelig.

- Det er reality og de vil lage TV, men det kan skape situasjoner som er negativ for ens egen del. For eksempel situasjonen med Sophie i uke seks, da hun røk ut, så er det blitt klippet til at vi lo av henne, og det er ikke tilfelle i det hele tatt. Det satte mange i et dårlig lys for å skape TV, det er sånt de kan gjøre og det er ikke veldig kult, sier Sofie og understreker at hun var fullt klar over konseptet på forhånd.

Både under innspillingen og i ettertid, har hun fått en knekk.

- Jeg forandra meg ved at jeg var veldig lei på slutten. Jeg mistet litt livsgnisten og var ikke helt meg selv. Det tok noen uker før jeg var meg selv da jeg kom hjem også. Jeg sov mye og ble fort engstelig hvis jeg ikke hadde folk rundt meg.

Angrer ikke på deltakelsen



Hun angrer likevel ikke på at hun deltok på Paradise Hotel, men råder andre unge som vil melde seg på reality-TV til å tenke seg om.

- Man bør tenke på at man ikke har vært i slike situasjoner før. Man kan ikke vite hvordan kroppen reagerer. Man må huske på at man blir filmet 24 timer i døgnet, og at de vil lage TV, og at scener kan skapes som blir negative for din egen del. Det er ikke bare enkelt å si ja.

Både før og etter deltakelsen i Paradise blir deltakerne tilbudt psykologhjelp, forteller Sofie. Hun synes hjelpen underveis og etter innspillingen har vært bra.

Andreas Framnes i TV3.

- Men spør du meg, så burde man ikke klippe til situasjoner som ikke var eksisterende, men deltakerne vet jo og hva man går til – så man kan reagere, men man har ikke så mye man skulle ha sagt.

Følger opp Paradise-deltakerne



TV3 påpeker at de kun caster deltakere som de mener er klare for å være med i et konsept som Paradise Hotel:

- Påkjenningen av å være med i et tv-program er ofte større enn deltakerne forventer seg, og da er det opp til oss å sørge for at alle får oppfølgingen de trenger, sier Andreas Framnes, presseansvarlig i TV3.

- Når det gjelder Paradise Hotel-deltakerne, er dette noe vi tar hensyn til fra første stund – vi caster folk vi tror vil klare å stå i oppmerksomheten. Videre har vi tett kontakt både før, under og etter opptak i Mexico, i tillegg til etter sendingen på TV. De som ønsker hjelp og støtte av oss etter dette får selvsagt det.

