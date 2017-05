Orlando Bloom er på utkikk etter en ny kone

I et intervju med Extra innrømmer skuespiller og evig kjekkas Orlando Bloom (40) at han ønsker seg en ny kone.

Orlando var tidligere gift med modell Miranda Kerr, før han ble sammen med Katy Perry. De to gjorde det slutt tidligere i år.

Det var i et intervju med reporter A.J. Colloway at Orlando fikk øye på en rosenål på dressjakken hans. Reporteren fortalte at det var en gave fra kona hans, og Orlando kommenterte:

- Skjønner du? Jeg trenger en kone. Kan du skaffe meg en kone? Jeg vil ha en kone - det er dét jeg ser etter, en kone som kan gi meg en nål slik som den, skriver Williston Herald.

Så dere som alltid har crushet på Orlando - nå er han altså ledig og på utkikk etter konemateriale!

Orlando Bloom og Miranda Kerr skilte seg i 2013, etter å ha vært gift i tre år. Sammen har de sønnen Flynn (6).

