Orange Is The New Black: Vil dette øyeblikket snu opp ned på livet i Litchfield for alltid?

Nå ble vi om mulig enda mer spente på den kommende sesongen av Orange Is The New Black, som har premiere på Netflix fredag 9. juni i år.

Et nytt klipp gir en liten sniktitt på hva som kommer til å skje når dramaet bak murene i Litchfield er i gang igjen.

Sjekk ut klippet under (NB! Artikkelen inneholder spoilers, så ikke les videre om du ikke har fått med deg fjerde sesong ennå)

Helt til slutt i siste episode av sesong fire, oppsto det opptøyer i Litchfield som følge av Pousseys brå og uventede død.

Sesong fem starter der den forrige satt - med Daya med en pistol i hånden og opprørte innsatte rundt.

I en pressemelding melder Netflix at uansett utfall, er det tydelig at livet i Litchfield aldri vil bli det samme igjen.

Sesong fem av den superpopulære serien utspiller seg over bare tre dager i fengselet, og etter dette klippet å dømme, tipper vi at det er ganske intense dager.

Orange Is The New Black er basert på memoarene til Piper Kerman, som også er hovedkarakter i serien. Serien har fått mye ros for å ta opp samfunnsaktuelle temaer som seksualitet og kjønn, etnisitet, rasisme, religion og fengselspolitikk.

