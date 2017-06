Om Sana og Yousef i Skam: - Moderne jenter opplever det som begrensende

- Vi har aldri sett en norsk muslim på TV før, som viser innsiden av religion og islam, sier Maryam Trine Skogen.

Hun er muslimsk blogger og har vært med i researchbiten til fjerde sesong av NRK-serien «Skam» - hvor Sana Bakkoush har hovedrollen. Vi er i siste uka av Skam (Sana og Yousef har allerede sagt hadet til hverandre) og nå får vi et gjensyn og oppsummering med de andre karakterene. Snart er det slutt, og vi går gjennom siste sesong med Maryam Trine.

Les også: Siste Skam-episode utsatt til lørdag

Maryam Trine Skogen

Hva synes hun om Skam? Og hvordan religion, vennskap og kjærlighet er blitt tatt opp?

- Jeg synes serien er gull verdt. NRK har alltid hatt en positiv oppdragerrolle for befolkningen når det gjelder holdninger og verdier, ting man ikke forstår så godt, og det å gi innblikk og andre nyanser. Skam er i NRK-ånden jeg kjenner til, og tematikken berører oss alle, selv om målgruppen for serien er ungdom, sier hun.

Hva tenker du om at Sana fikk hovedrollen?

- Det er bra, fordi vi har aldri sett en norsk muslim på TV før på den måten, og ofte blir islam sett på som noe statisk og låst, sier Maryam Trine og fortsetter:

- Hva sier islam? Er et spørsmål som går igjen i serien. Men islam sier ingenting, det er mennesker som sier noe. Hva er de tradisjonelle oppfatningene, hva er de liberale og hva er kultur? Og kultur har mye å si, og de nye generasjonene ønsker andre ting og dette kommer tydelig fram i serien. De har med hovedbudskapet i religionen, og også det om å ikke passe inn med venner og familien. Det handler ikke om valg og oppgjør som gjerne går igjen i media, men det handler om å være seg selv og ta vare på det som er viktig for deg, sier hun og påpeker:

I den siste sesongen av Skam, har vi fulgt Sana.

- Sana passer inn med tanke på hva som er vanlig i 2017. Det er på tide dette kom, og de har truffet helt riktig.

Les saken: De 11 øyeblikkene vi husker best fra Skam

Hvilke temaer i sesong fire synes du har vært spesielt bra?

- De har med hovedbudskapet i religionen, og hvordan dette spiller seg ut i relasjoner og forholdet til familien. Det er veldig aktuelt og viktig, fordi etter klassisk islam kan ikke en muslimsk kvinne gifte seg med en ikke-muslimsk mann. Moderne jenter opplever det som begrensende, spesielt fordi vi bor i et land hvor det ikke er så mange muslimer, sier Maryam Trine.

Hun viser til Sana, som er muslim, men Yousef som velger å ikke være troende – selv om familien er religiøse.

Sana og Isak snakker om religion, rasisme og fordommer i fjerde sesong av Skam.

- Skam tar opp denne problemstillingen, men også like mye rundt vennskap. Det handler mye om venner, og venner som er forskjellige og har omgang med ulike mennesker. Jeg liker spesielt overgangen fra forrige sesong som handlet om homofili, og at Sana og Isak fortsetter å være venner - og at de har så modig meningsutveksling om de vanskelige spørsmålene.

Maryam trekker også fram tematikken rundt Yousef, som har røtter fra Tyrkia og at han ikke tror lenger.

- Dette er et kjempetabu, og jeg synes han står for sine valg på en riktig måte. Sana og vennene må forholde seg til det, men de gjør det på en riktig måte. Det er veldig bra.

Yousef Acar er en av kompisene til Sanas storebror. Rollen spilles av Cengiz Al.

Mest sannsynlig rundes Skam-universet av på lørdag. Da inviterer Sana til eid, som er en høytid og fest som markeres to ganger i året. Ramadan er ferdig, og det skal feires. Fram til den tid oppsummeres karakterene i disse dager, og vi har fått en form for avslutning med blant andre Jonas, Even, Vilde, Chris og William:

- Det er veldig fint at det brukes tid på noe avsluttende, at de rydder opp i ting. Nå kan vi klare å leve videre uten Skam! Rollefigurene lever videre.

Ta testen: HVEM ER DU I SKAM?

Del denne artikkelen