Nybakt pappa prins William (35) sliter med å holde seg våken under gudstjeneste

I enkelte øyeblikk er de kongelige nesten like menneskelige som resten av oss, og et slikt øyeblikk fant nylig sted under en gudstjeneste i Westminster Abbey i forbindelse med Anzac-dagen 25. april

Prins William (35) (som bare fikk to dagers fri etter at han og hertuginne Kate ble foreldre til lille Louis Arthurt Charles forrige uke) måtte virkelig kjempe mot de tunge øyelokkene der han satt i på kirkebenken.

En video av det som skjedde, publisert på Twitter av People, fanget det meget gjenkjenbare øyeblikket for alle foreldre:

Life with a newborn baby. 😴😂 pic.twitter.com/I3c6bF5HkR — People (@people) April 25, 2018

«Livet med en nyfødt baby» skrev magasinet svært passende til videoen.

I videoen kan vi se den britiske prinsen holde på å duppe av opp til flere ganger under gudstjenesten, på dagen som holdes til minne om soldater fra australske og newzealandske soldater som har kjempet i krig.

Noe sier oss at det har vært et par netter med dårlig søvn etter at Louis Arthur Charles kom til verden på St. Mary's Hospital i London 23. april 2018.

Ifølge Elle uttalte prins William til journalistene før gudstjenesten at den nyfødte sønnen oppfører seg bra.

- Sovingen går ganske bra så langt, så han oppfører seg bra, noe som er fint.

Prince William says: “Sleeping’s going reasonably well so far. So he’s

behaving himself, which is good.” — Richard Palmer (@RoyalReporter) April 25, 2018

På Twitter får prins William først og fremst medfølelse av andre brukere som vet hvordan han har det:

«Stakkars! Det er hvordan livet med en nyfødt ser ut»! skriver en bruker.

Poor thing! That’s what life with a newborn looks like! — Vickey Headley (@vh1229) April 30, 2018

«Ingen skam, Mr. Windsor. Jeg har vært oppe med min lille prins siden klokken 04.00. Og klokken 02.00. Og 23.45», trøster en annen.

No shame, Mr. Windsor. I’ve been up with my Little Prince since 4:00. And 2:00. And 23:45. — Adam Day Howard (@AdamDayHoward1) April 27, 2018

«OMG den stakkaren. Dette er fantastisk» sier en tredje.

😅😂😂😂. OMG the poor. this is hilarious — ROUFAI (@Godsdaught) April 27, 2018

«Jepp, han er også menneskelig» sier brukeren @vowels_michelle.

Yep he’s human too — Michelle Lynn Vowels (@vowels_michelle) April 27, 2018





Vi håper du får sove bedre i ukene som kommer, William!

