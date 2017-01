Ny TV 2-serie: Kan 12 norske kvinner overleve på en øde øy?

(SIDE2): Ingen regler, ingen konkurranse, ingen hjelp. I flere uker skal 12 deltakere klare seg på en øde øy. TV 2s satsing «Øya» byr på en ny form for reality-TV.

Serien starter mandag kveld. I første episode får vi bli med de 12 deltakerne idet de forlates av TV-staben og står alene igjen på en ukjent strand som snart slukes av tidevannet.

Mange utfordringer



Deltakerne har nesten ikke mat og vann, og de må umiddelbart finne leirplass, vannkilde og lage bål. Men ingen av oppgavene skal vise seg som enkle.

- Jeg har ikke lyst til å stresse i det hele tatt, jeg har lyst til at vi skal ta det helt med ro. Men det er ikke så mange timer til solnedgang, og det hadde vært greit å komme oss vekk og begynt å orientere oss litt, sier Nada (28).

Det er ikke bare mangel på mat og vann som blir utfordrende for deltakerne. Øya er full av liv. Deltakerne må passe seg for slanger, krokodiller, skorpioner og giftige insekter.

Se deltakerne prøve å fange en krokodille her:

Har med lege og sykepleier



Blant deltakerne finner vi flere med nyttige erfaringer. De har med seg både en lege, en sykepleierstudent og en jeger.

Det er også tre fotografer med, som skal filme alt på oppholdet. Alle er deltakere på lik linje med resten.

I tillegg er det med en arkeologistudent, en som jobber med demente, en barnehageassistent, en rørlegger, en elektriker og en lærer.

- Det farligste vi på Rubicon har gjort



Produsent Ole Thudesen har tidligere fortalt at deltakerne står overfor store utfordringer.

- Vi har jo et sikkerhetsteam som sitter på vent på et annet sted. Men det er en større risiko her enn på en annen realityserie. Jeg vil si det er det er det farligste vi på Rubicon har gjort. Det er derfor det er lege og sykepleier blant deltakerne, har han sagt til Side2.

Se «Øya» på TV 2 mandag klokken 20.00.