Ny Skam-vri: Hvor er Thea?

«Liv og Thea har bodd sammen i kollektiv det siste året, men en dag i september kom Thea aldri hjem etter en kveld på byen. Nå har Liv startet en videoblogg for å få hjelp til å finne henne, men ganske snart finner Liv ut at hun kanskje ikke kjenner Thea så godt som hun trodde», heter det i programomtalen til serien «Hvor er Thea?».

Onsdag 2.oktober har konseptet premiere på TV 2 Sumo. Serien har ti episoder og bruker noen av grepene som suksessen med NRK-serien «Skam» - man kan følge handlingen på både blogg og Instagram.

På seriens blogg ble det lagt ut et innlegg for allerede en uke siden. Her etterlyses Thea Vinger, og bestevenninnen skriver (fiktivt) at hun ble sett sist på Parkteatret på Grünerløkka, Oslo. På bloggen vil det bli oppdatert når det skjer noe nytt. To innlegg er blitt postet, og det siste beskriver hvor Thea ble sett sist, sammen med teksten:

«Er det noe med ansiktsuttrykket hennes? Innimellom tenker jeg at det bare ser ut som vanlige Thea, men så kan jeg plutselig tenke at det er noe annet der … Hun ser liksom litt for likegyldig ut. Nesten litt nummen. Eller? Det ser ut som hun er så langt borte, liksom. I en annen verden.»

Skuespiller Iben Akerlie har rollen som Liv. Iben er kjent fra blant annet NRK-serien Mammon, og har skrevet barneboken Lars er LOL.



Hvor er Thea sendes på TV 2Sumo fra 2.oktober, TV 2 på torsdager og gir updates på hjemmesiden hver dag.

