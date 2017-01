Ny NRK-serie: Jorden står overfor store farer

(SIDE2): NRKs nye storsatsing «Valkyrien» har premiere i dag - og kanalen åpner med to episoder av dramaserien.

- Det er en viktig del av virkeligheten



«Valkyrien» handler om legen Ravn, som vil gjøre alt for å redde livet til kona, og dommedagsfantasten Leif, som tror at verden snart går under. De to slår seg sammen og starter en klinikk dypt under jorden i Oslo sentrum.

I første episode av serien, lister Leif opp 12 reelle farer som kan føre til verdens undergang. Her finner vi farer som klimaforandringer, forurensning og overbefolkning.

Pål Sverre Hagen har rollen som Leif. Han er på langt nær like pessimistisk som karakteren, men han innser at jorden har store utfordringer.

- Det er en viktig del av virkeligheten. Da vi spilte inn serien, lurte vi på om vi ville få den ut før folk ble alvorlig bekymret. Flere og flere tenker mer alvorlig på tingenes tilstand, sier han til Side2.

Må ikke miste håpet



Men selv om vi risikerer å møte problemer i nær framtid, må vi ikke gi opp.

- Det er viktig å ikke miste håpet. Det er kanskje vår viktigste oppgave når vi ser på de utfordringene vi står overfor, sier han, og fortsetter:

- Vi har mye arbeid å gjøre. Man kan bli motløs hvis man tenker for mye på det. Men det er det Leif ønsker at vi skal gjøre, at folk skal ta det innover seg framfor å fortrenge det, sier Hagen.

Selv prøver han å holde håpet oppe.

- Jeg prøver å holde meg positiv på verdens vegne, men jeg tar også innover meg hva utfordringene innebærer, sier han.

«Valkyrien» har premiere på NRK1 søndag 1. januar.

