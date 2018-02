Nordmenn elsker denne rare sexlåten

Du har vært på verdens mest fantastiske date, og både du og daten din velger å avslutte kvelden hjemme hos deg. Vinglassene tas frem, stemningen er god og begge er klare for en het natt sammen. Mens dere kliner, reiser han seg for å sette på en låt som vil få dere begge i riktig humør.

Han setter på LMAFOs eksentriske partylåt «Sexy and I Know It».

*Stirrer tomt i lufta i ren vantro*

Men det er faktisk en hel del nordmenn som liker denne låten når de har planer om litt action i senga.

For dere som har glemt den, la oss friske opp minnet ditt litt...

Streamingtjenesten Spotify har sett på hvilke låter som er mest populære innen kategoriene sex, kjærlighet, anti-valentinsdaglåter og «break-up»-låter. Uansett om du elsker eller hater kjærlighetens dag, går gjennom tidenes brudd eller nyter livet som singel, finnes det alltid et soundtrack som beskriver din livssituasjon.

I følge Spotify er det The Weeknd som får de fleste nordmenn til å bli litt ekstra varme i trøya. Ingenting får deg mer gira enn en syngende The Weeknd som synger i falsett. Låten «Earned It» fra film nummer to i Fifty Shades of Grey-trilogien kaprer førsteplassen som den mest hørte låten under sex mens «Often» havner på syvende plass.

På femteplass finner vi altså låten «Sexy And I Know It» av morogruppen LMFAO. Ingenting får sakene mer i gang for enkelte enn å skru opp partylåten på full guffe under lidenskapelig sex. R&B-klassikeren «Pony» av Ginuwine havner på fjerdeplass og Jeremihs hitlåt «Birthday Sex» ligger på andreplass.

Vi kommer fortsatt ikke over at mange har sex til «Sexy And I Know It» 😂

Her er listene over de mest populære låtene innen hver kategori.

Topp 10 kjærlighetslåter i Norge:

Ed Sheeran – Perfect

Zara Larsson – I Can't Fall in Love Without You

James Arthur – Say You Won't Let Go

MARS – jeg er lei meg

Sam Smith – Too Good At Goodbyes

Rudimental – These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

Eminem – River (feat. Ed Sheeran)

James Arthur – Naked

Ruben – Walls

Bebe Rexha – Meant to Be (feat. Florida Georgia Line)

Topp 10 sexlåter i Norge:

The Weeknd – Earned It (Fifty Shades Of Grey)

Jeremih – Birthday Sex

Jeremih – All The Time

Ginuwine – Pony

LMFAO – Sexy And I Know It

SoMo – Ride

The Weeknd – Often

Ty Dolla $ign – Or Nah (feat. The Weeknd, Wiz Khalifa and DJ Mustard) - Remix

Cheat Codes – Sex

Neffex – Rumors

Topp 10 kjærlighetssorglåter i Norge:

James Arthur – Naked

Bazzi – Mine

Justin Bieber – Purpose

Ron Pope – A Drop In The Ocean

Christina Perri – A Thousand Years

Zara Larsson – I Can't Fall in Love Without You

Adele – Someone Like You

Sia – Breathe Me

Noah Schnacky – Hello Beautiful

Miley Cyrus – When I Look At You

Mest sett siste uken

