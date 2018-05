Nicolay Ramm vant Publikumsprisen under Gullruten: - Glad stjernene ikke er sure på meg

Nicolay Ramm (29) har fått Norge til å le med humorinnslag i programmet «Helt Ramm: Vinter-LOL» under årets OL i Pyeongchang og er å se i beste sendetid på fredager med humor-talkshowet «Ramm, ferdig, gå!» på NRK1.

Nå har Her og Nås lesere belønnet programlederen ved å stemme han frem som vinner av Publikumsprisen under årets Gullruten.

- Jeg hadde ikke i min fjerneste tanke trodd at jeg skulle stikke av med denne prisen her, sier det unge programlederstjerneskuddet til Her Og Nå etter prisutdelingen.

- Det er helt sprøtt og fantastisk gøy, og ikke minst motiverende.

Nicolay bekrefter at det blir fest på Gullruten.

- Jeg gleder meg til å oppleve fest på Gullruten. Det var egentlig den jeg kom for, jeg trodde ikke jeg skulle vinne noen pris.

På scenen dediserte han også prisen til kjæresten Josephine Leine Granlie, som var med på den røde løperen for første gang lørdag.

- Det fortjente hun. Det å leve sammen med meg, er ingen enkel oppgave. Jeg har over femti reisedøgn i året og jobber gjerne til 20-21 om kvelden 3-4 dager i uka, så det er ikke mye tid vi har sammen. Det at hun holder ut med meg, gjør meg så takknemlig.

Nicolay er takknemlig for de gode tilbakemeldingene fra seerne.

– Jeg kunne ikke ha vært blidere. Jeg lever for at folk skal like det jeg gjør. Det er helt avgjørende. Det er veldig gøy at jeg får så mange positive kommentarer på sosiale medier og på gata, sier han og gliser bredt.

- Kjempeskummelt

Nicolay synes det var overveldende å skulle tre inn i selveste «Gullrekka»-tiden på fredagskveldene.

– Jeg hadde veldig høye skuldre før dette. Det var kjempeskummelt å overta en så stor sendeflate med så lange tradisjoner og så store forventninger, sier Nicolay.

Seertallene har vist at 29-åringen innfrir.

– Med de tallene vi har hatt de første ukene, har det vært verdens beste følelse. Det gir meg masse selvtillit også. Kanskje det funker da? spør han blygt.

I tillegg til å parodiere idrettsheltene våre, har Nicolay vist seg flink til å dra stjernene ut av komfortsonen.

POPULÆR PARODI: Komikerens parodi på Johannes Høsflot Klæbo er noe av det publikum synes er mest stas å se på. – Han har ikke vært i rampelyset så lenge, men han har en del særtrekk. Jeg fant noe å ta ham på, sier Nicolay og ler.

I et klipp forfølger han langrennsutøveren Niklas Dyrhaug (30) hele veien inn i dusjen. Nicolay innrømmer at det i starten var pinlig å forsøke å få med folk på sprellene sine.

– Men ikke nå lenger. Nå vet de hva som kommer når jeg ringer. I begynnelsen satt det langt inne, og jeg gikk ikke på de største profilene den første uka. Nå har jeg etablert meg som en sports-komiker, og nå stoler de ofte på at jeg vet hva jeg driver med. Når jeg har så tro på ideen, får de gjerne det selv også, forteller han.

Parodi-ofrene har stort sett tatt det hele med et smil.

– Jeg har egentlig ikke fått noen dårlige tilbakemeldinger, men jeg har hørt rykter om at Martin Johnsrud Sundby ikke er så fornøyd. Jeg så også en uttalelse der han sa han ikke hadde sett det. Han har ikke kommet med noen personlig tilbakemelding, sier TV-stjernen, og legger til at han synes det er morsomt at flere av stjernene setter pris på humorinnslagene.

IKKE BLYG: Skistjerne Niklas Dyrhaug er en av mange sportsstjerner som har latt seg overtale av Ramm til å lage humorinnslag. Han slapp Nicolay med seg helt inn i dusjen!

– Marit Bjørgen synes det er veldig moro, og sønnen hennes, Marius, går rundt og imiterer Marit selv. Det er veldig gøy. Johannes Høsflot Klæbo synes også det er kjempegøy, forteller Nicolay.

Sistnevnte gjestet «Ramm, ferdig, gå!» sist fredag.

– Det var full klaff. Johannes er en drøm å jobbe med. Han er så proff, gøyal og på tilbudssiden når det kommer til å by på seg selv. Han er den ultimate gjest i programmet. Det fungerte superbra, og vi er veldig fornøyde, sier Ramm. Han er blitt godt kjent med den unge tredobbelte OL-vinneren.

– Jeg har hatt veldig god kontakt med ham helt siden han slo igjennom. Allerede første måneden etter at han tok sin første seier, var jeg i Trondheim og lagde et innslag med ham. Jeg hoppet tidlig på den hesten. Jeg skjønte at han kom til å bli noe stort. Det har egentlig hjulpet meg de siste to årene, sier 29-åringen.

Nedringt av idrettsutøvere

Nicolay booker som oftest showets gjester selv. Han tror den gode kontakten med idrettsprofilene har hjulpet ham.

– Det er lettere og lettere å få med folk på programmet. Denne uka har vi blitt nedringt av idrettsutøvere som har lyst til å delta. Alt er booka ut våren, men nå har vi mange reserver. Det er veldig kult. Det er mange store navn som kommer utover våren, forteller han stolt.

GOD KONTAKT: Nicolay var raskt ute med å etablere kontakt med Johannes Høsflot Klæbo. – Jeg skjønte at han kom til å bli noe stort, forteller han. Her er de sammen Rasmus Wold (t.v.), som er fast lagleder i "Ramm, ferdig gå!".

Ramm har noen navn han håper på å få som gjester.

– Jeg har en drøm om Petter Northug, Marit Bjørgen og Zlatan Ibrahimovic, gliser han.

Nicolay får sine gjester til å gjøre elleville ting, og selv har han også vært naken flere ganger på skjermen. Han røper at det er lite som vipper ham av pinnen.

– Jeg skjemmes veldig sjelden, men jeg gjør det når jeg ikke når opp til mitt beste. Spesielt når jeg driver med sang og musikk. Jeg er ekstremt perfeksjonist, så om jeg gjør noe feil da, eller om jeg ikke klarer å gripe øyeblikket, da skjemmes jeg.

Han er glad for at foreldrene ikke reagerer på TV-stuntene.

– Jeg tror de bare aksepterer at det er jobben min, og at jeg må «bjuda» noe veldig på meg selv. De tar det med et smil og skjønner at det kreves for å nå dit jeg vil.

