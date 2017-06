Nico & Vinz er gira på turné - hit skal de

Duoen Nico & Vinz legger til høsten ut på turné i Skandinavia med hele 16 spillesteder i Norge, Sverige og Danmark.

Fredag slapp popduoen den nye singelen "Intrigued", og i oktober og november skal de altså reise rundt i Skandinavia.

– Norge, det er en glede å fortelle dere at vi starter vår verdensturné i Skandinavia. Det vil bli verdenspremiere for liveversjonen av den nye singelen vår "Intrigued" og all den nye musikken fra vårt kommende prosjekt "elefanten i rommet". Det blir en herlig blanding av gammelt og nytt, og vi kan nesten ikke vente med å komme til Norge og spille for dere, sier Nico & Vinz.

Turneen starter i Aarhus 17. oktober og går videre til Odense, København, Stockholm, Bø i Telemark, Hamar, Trondheim, Oslo, Grimstad, Stavanger, Bergen, Sogndal, Volda og Ålesund. Ytterligere to konserter er under planlegging, men ikke fastsatt.

Nico & Vinz fra Oslo slo gjennom med "Am I Wrong" i 2014.

