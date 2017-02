Ni nordmenn som har sjukt mange følgere på Insta

Vi har samlet sammen noen kjente fjes som har klart å skaffe seg vanvittig mange likes og følgere på Instagram.

Det er alt fra skuespillere, bloggere til fotballspillere som har flest følgere på insta her hjemme - dessverre finnes det ingen konkret toppliste, men vi har samlet noen av dem som har over 500.000 følgere slik at du kan kose deg med å sikle på bildene deres.

Dette er kjendisene du bør legge til i helgen:

Martin Ødegaard (fotballspiller) - 2,1 millioner følgere

@odegaard.98

Happy birthday @stromsgodsetfotball !!🎉🎊⚽️💙 Et innlegg delt av Martin Ødegaard (@odegaard.98) fredag 10. Feb.. 2017 PST

New chapter😊👍🏼⚽Excited! Et innlegg delt av Martin Ødegaard (@odegaard.98) tirsdag 10. Jan.. 2017 PST

Jeg vil at alle skal ha det bra på nett og mobil, og ikke oppleve mobbing. Derfor støtter jeg antimobbekampanjen #BrukHue, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. brukhue.com Et innlegg delt av Martin Ødegaard (@odegaard.98) torsdag 29. Sep.. 2016 PDT





Andrea Brataas (@fashionforall) - 1,5 millioner følgere

Beautiful photo by @chloe_t 😍 Et innlegg delt av ❤️FASHIONFORALL❤️ (@fashionforall) fredag 30. Des.. 2016 PST

Ponchoseason is here! 🍂 Credit: @kelsrfloyd Et innlegg delt av ❤️FASHIONFORALL❤️ (@fashionforall) mandag 26. Sep.. 2016 PDT

Wintertime! ❄️ Credit: @stephanie_danielle Et innlegg delt av ❤️FASHIONFORALL❤️ (@fashionforall) tirsdag 13. Des.. 2016 PST









Josefine Pettersen (Skam-Noora) - 942.000 følgere



@josefinepettersen

📷 @nickthompsonstudio Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) onsdag 22. Feb.. 2017 PST

. Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) tirsdag 31. Jan.. 2017 PST

🎉🎉Tenk at han her gadd å bli kjæresten min for 3 år siden i dag a! OG at han har bursdag i dag! HURRA HURRA for deg, vakre mann. 🎉🎉 Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) mandag 02. Jan.. 2017 PST

Andreas Eriksen (modell) - 801.000 følgere

@dreeriksen

Enjoy the weekend everyone😄 @kaptenandson #kaptenandson #bekapten #ad Et innlegg delt av Andreas Eriksen(Dre) (@dreeriksen) lørdag 04. Feb.. 2017 PST

Tb to Paris 📷 @iamconstantin @imgmodels Et innlegg delt av Andreas Eriksen(Dre) (@dreeriksen) torsdag 02. Feb.. 2017 PST

It's been a while, what's up everyone?:) 📷 @thesceptic Et innlegg delt av Andreas Eriksen(Dre) (@dreeriksen) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST

Therese Svebak (@browgame) - 708.000 følgere

Et innlegg delt av PERFECT EYEBROWS🔪 (@browgame) fredag 24. Feb.. 2017 PST

@dinadenoire 🌹 Et innlegg delt av PERFECT EYEBROWS🔪 (@browgame) torsdag 23. Feb.. 2017 PST

Et innlegg delt av PERFECT EYEBROWS🔪 (@browgame) tirsdag 21. Feb.. 2017 PST









Kristine Ullebø (bloggeren Krisssy) - 663.000 følgere

@kristineullebo

Sweet dreams Et innlegg delt av Kristine Ullebø (@kristineullebo) torsdag 23. Feb.. 2017 PST

Love loudly Et innlegg delt av Kristine Ullebø (@kristineullebo) torsdag 23. Feb.. 2017 PST

Let's have all the pleasures in the world. Aaalllllll of them Et innlegg delt av Kristine Ullebø (@kristineullebo) onsdag 25. Jan.. 2017 PST

Marcus og Martinus (artister) - 657.000 følgere

@marcusandmartinus

Bromance Et innlegg delt av Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus) torsdag 23. Feb.. 2017 PST

✌🏼🦁 Et innlegg delt av Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus) søndag 19. Feb.. 2017 PST

Can someone answer??? Et innlegg delt av Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus) onsdag 15. Feb.. 2017 PST

Kristofer Hivju (skuespiller og Game of Thrones-stjerne) - 615.000 følgere

@khivju

Huugh! ADR for The Fate of the Furious! You have soooo much to look forward to! Huugh! #fastandfurious Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) fredag 17. Feb.. 2017 PST

Hurray! It's my #cameoutofmymothersbellyday to day ! This crown is even better than the iron throne:-) Foto by my amazing wife @grymolvaerhivju Crown and drawing by my crazy kids! Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) onsdag 07. Des.. 2016 PST

Great shot by one of Norway's best photographers! @mortenqvale #riccovero Et innlegg delt av Kristofer Hivju (@khivju) tirsdag 25. Okt.. 2016 PDT

Lasse Løkken Matberg («Viking» og Instagram-gigant) - 599.000 følgere

@lasselom

After a great day with snowmobiling in #TamokValley, #Tromsø city by night is up next 🕺🏼💃🏽 Nothing beats #AuroraBorealis and a cold beer with good friends 🌌🍻 Have a great #weekend people 🙏🏼😘🦁 #casual #selfie Et innlegg delt av Lasse Løkken Matberg (@lasselom) lørdag 18. Feb.. 2017 PST

