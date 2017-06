Nettet elsker Harry Styles t-skjorte

Artisten Harry Styles (23) hylles og sikles over i sosiale medier, på grunn av t-skjorta han dro på seg denne uka.

En hvit t-skjorte med sort skrift: «Women er smarter». Og dermed tar det helt av i sosiale medier. Alle elsker det.

Les også: Harry Styles har sluppet sin første solosingel

Harry Styles på scenen under NBC's "Today" i New York City.

Det er imidlertid ikke første gang 23-åringen har slått et slag for kvinner, og spesielt sine tenåringsfans.

- Hvilken rett har folk til å si at unge jenter som liker popmusikk har dårligere musikksmak enn 30 år gamle hipster-menn? Det er ikke opp til deg å bedømme. Hvordan kan man si at unge jenter ikke forstår greia? De er fremtiden vår. Våre fremtidige leger, advokater, mødre, presidenter, det er de som holder verden i gang, har Harry tidligere sagt til magasinet Rolling Stone.

❤️Harry❤️Styles❤️

Tilbake til t-skjorta. Her er noen av Twitter-meldingene som har dukket opp denne uka:

THIS PIC IS SOO BADD BUT I DONT CARE I MET MY IDOL HARRY STYLES I LOVE HKM SO MUCH HE WAS SO FUCKING NICE pic.twitter.com/lGoaOGrRvh — Edward 🥝 (@ItsEdwardCamou) 7. juni 2017

i feel so alive for the very first time pic.twitter.com/KFtiLSTa4K — maria sherman (@mariasherm) 7. juni 2017

my kink is harry styles wearing glasses and supporting women in all forms. — j (@gIumkid) 7. juni 2017

every other selfie with harry is 10000000 pixels but the day he wears glasses and a 'women are smarter' shirt yall suddenly own nokias https://t.co/voXNoWEask — ㅤ (@onlyangeI) 7. juni 2017

harry styles wearing a "women are smarter" shirt cleared up my acne and added an extra 30 years to my life span — 🌼 (@stephxvg) 7. juni 2017

Del denne artikkelen