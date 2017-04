Netflix lanserer wrestling-komedien GLOW

Til sommeren slipper Netflix den nye TV-serien GLOW, med Alison Brie i hovedrollen.

Serien er inspirert av 80-tallets pilotserie og fenomen rundt kvinnewrestling, eller «Gorgeous Ladies of Wrestling». Altså GLOW.

Wrestlingen hadde suksess med fargerike karakterer, sterke kvinner og mye humor. De fleste som var med, var skuespillere, modeller eller dansere som hadde en drøm om å slå gjennom i bransjen.

Les også:10 sjukt skumle TV-serier



Nå tar Netlix historien videre, med blant andre Jenji Leslie Kohan som produsent - som også står bak Weeds og Orange Is the New Black.



Når GLOW kommer tilbake handler det om Ruth (Alison Brie), en arbeidsløs skuespiller i Los Angeles på 80-tallet. Alison er kjent fra filmer som «Get Hard» og TV-serien «Mad Men.»

Alison Brie under Sundance Film Festival.

Videre heter det fra strømmetjenesten: «Ruth finner en siste sjanse til å bli stjernen hun drømmer om, når hun hopper inn i en verden fylt av glitter og spandex: kvinnewrestling. I tillegg til å jobbe med tolv andre «Hollywood-misfits», må hun konkurrere mot Debbie Eagan (Betty Gilpin), en tidligere såpestjerne som forlot bransjen for å bli mor – for å så bli dratt tilbake til arbeid når hennes tilsynelatende perfekte liv ikke går helt som det skal»

GLOW har premiere 23.juni.