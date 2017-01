NETFLIX, HBO eller VIAPLAY?: Disse TV-seriene MÅ du få med deg

Vi innrømmer det, vi er noen skikkelige slaver av Netflix og HBO. Eller, egentlig alt som finnes av TV-serier.

Likevel, det er alltids noe vi kan ha gått glipp av?

Vi spurte noen av bloggerne våre: Hvilke tre TV-serier anbefaler du?

- Westworld er alt du ikke visste du ville ha i en tv-serie! Roboter, ville vesten og et intrikat mind game.

- Chef's table er serien for alle som er interessert i mat! En must see rett og slett for alle foodies.

- Madam secretary og Designated Survivor er to av mine store favorittserier. Det politiske dramaet i USA blir jeg aldri lei av!

- Jeg kan vel innrømme at jeg ikke er den som ser mest på tv, men jeg har selvsagt noen serier jeg må følge med på i 2017!

- Keeping up with the kardashians.

- Jeg må vel også si Bloggerne, da jeg vet jeg kommer til å sitte klistret foran tvskjermen i flere uker!

- Skulle nesten tro dette var lett å svare på, men det ble det ikke ...

- Sex og singelliv. Man kjenner seg så igjen i dette programmet på godt og vondt. Så bare digger jeg hver og enkelt av disse skuespillerne!

- Two and a half men - Dette er ren underholdning for meg og hele familien. Jeg elsker humoren og alt det interne. Ser alltid på en episode av dette før jeg legger meg.

- Millionær søker kjæreste - Haha, det er bare så sykt lættis og kleint! Jeg tror jeg hadde tisset på meg hvis jeg noensinne møtte på Patti, hun er tøff.

- Younger er den nyeste serien jeg har fulgt med på og liker veldig godt. Det tok noen episoder før jeg ble hektet, men nå sitter jeg her å tripper til det blir lagt ut flere episoder på Netflix. Det er noe med «The publishing industry» som jeg blir skikkelig fascinert av. Det er sikkert fordi jeg elsker å skrive selv og alltid har drømt om en fot innenfor den bransjen som blir fremstilt noe mer glamorøs i denne serien enn hva den er i virkeligheten. Men det er det jeg liker!

- Jeg blir ALDRI lei av «The Kardashians». Den familien er virkelig inspirerende og ikke minst underholdende. Jeg ser spesielt opp til Kourtney for den gode småbarnsmoren hun er og Khloe for den fantastiske kroppen og helsen hun har jobbet seg til det siste året. Imponerende gjeng.

Peter Kihlman, Pappahjerte

- Breaking Bad - den ultimate blanding av spenning, vold, dop, glede, sorger, sympati og neglbiting. Rett og slett fantastisk.

- Modern Family - En serie stort sett alle kjenner til, men kanskje ikke sett episode for episode. Anbefales varmt(!) for småbarnsforeldre og alle som ønsker litt ekstra feelgood i hverdagen :-)

- Arrested Development - En litt eldre serie som er så stappfull av teite morsomheter, rare referanser og merkelig humor at man kan tisse på seg hvert femte minutt. Elsk!