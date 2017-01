Nå lever «verdens kjekkeste fange» et liv i luksus

(SIDE2): Nå lever han et liv i luksus.

I mars 2016 slapp han ut av fengsel og allerede nå ser det ut til at fangen, som fort fikk navnet «verdens kjekkeste fange», betales godt for å jobbe som modell.

Navnet fikk han etter et såkalt mugshot av ham ble sluppet. Er det greit å elske dette bildet? Spurte vi.

Bildet resulterte i at Meeks fikk modellkontrakt umiddelbart og bare litt over et halvt år etter at han kom ut av fengsel ser det ut som modellkarrieren har båret frukter for fengselsfuglen.

«Hver synder har en framtid»



På Instagram har nemlig den 32 år gamle tobarnsfaren lagt ut bilder av seg selv i en Maserati foran en gigantvilla.

Under et av portrettbildene har han skrevet:

«Hver helgen har en fortid, hver synder har en framtid»

Og under et av bildene hvor han poserer foran den gigantiske villaen har han skrevet:

«Gud er God».

Se Instagram-bildene til Meeks under:

God is good Et bilde publisert av JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) tirsdag 27. Sep.. 2016 PDT

Good to be home Et bilde publisert av JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) onsdag 02. Nov.. 2016 PDT

#squad Et bilde publisert av JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) mandag 12. Des.. 2016 PST

Every saint has a past, every sinner has a future Et bilde publisert av JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) tirsdag 20. Sep.. 2016 PDT

Happy 7th Birthday to my mini me, @jmeeksofficialjr 🎂🎈 Et bilde publisert av JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) mandag 05. Des.. 2016 PST

#family Et bilde publisert av JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) mandag 21. Nov.. 2016 PST