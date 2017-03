Nå kommer det oppkast-emoji, amme-emoji og vampyr-emoji

Emojipedia har akkurat sluppet første en foreløpig oversikt over de nye emojiene som selskapet Unicode etter planen skal lansere sommeren 2017.

Til sammen er det 48 helt nye emojis. Blant annet har vi ventet lenge på en banne-emoji, oppkast-emojien og sandwich-emojien, hehe 😁😁😁

Vi får også en hijabkledd kvinne-emoji, en skjegg-emoji og en amme-emoji.

Det er med andre ord masse snacks å glede seg til, i tillegg til at noen av de allerede eksisterende emojiene har fått en oppdatering, melder Emojipedia.

De poengterer også at de har blitt illustrert på en Apple-aktig måte i presentasjonen, og at de kan bli seende annerledes ut for folk med andre operativsystemer og på andre plattformer.

Oppdateringen er heller ikke endelig, så det kan komme forandringer frem mot lanseringen.

Les også: Dette er emojien alle har ventet på

Og denne: En emoji-revolusjon er på vei!

Sjekk ut flere emojis fra oppdateringen under!