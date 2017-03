Nå kan du spille et eget spill om Paradise Hotel

Hvem er seg selv 110 prosent? Hvem får flest brev? Hvem blir sett på som det sterkeste paret i Paradise Hotel?

Vårt favorittrealityshow er i gang for fullt, og får stor oppmerksomhet om dagen. Nå kan du også spillet et eget spill om Pærra: Fantasy Paradise Hotel, som er utviklet av fem masterstudenter ved NTNU.

- Man velger fire deltakere, to gutter og to jenter. Disse utgjør ditt lag. Basert på hva de gjør i serien, vil de få poeng. Målet med spillet er å ha de deltakerne som hver uke skaffer mest poeng, sier Frederik Nygaard, som er en av studentene som står bak spillet.

Meningen er å få brukerne til å føle at de kommer nærmere deltakerne på hotellet. Det har bare gått to dager siden premieren, men allerede har 6200 laget seg profiler.

NTNU-studentene Håvard Fagervoll (f.v.), Frederik Nygaard og Raymi Toro Eldby er blant de som står bak Paradise Hotel-spillet.

- Responsen har vært enorm. Alle vi snakker med liker konseptet og kommer med forbedringsforslag. Folk har også forståelse for at dette er et prosjekt som er under utvikling, sier Frederik.

Fantasy Paradise Hotel er et ikke-kommersielt prosjekt.

- I hovedsak begynte vi på prosjektet for å gjøre oss kjent med nye webteknologier. Men den første tanken om nettsiden kom da en god kompis og jeg diskuterte Fantasy Football. Konklusjonen ble at konseptet passer like bra for andre ting, ikke bare sportsarrangementer, men for eksempel realityprogrammer, sier Frederik.

Han forteller at han sitter sammen med andre masterstudenter som alle har interesse for ny teknologi og internettløsninger, og at Fantasy Paradise var en god måte å dra nytte av denne interessen.

- Nettsiden er ikke-kommersiell og genererer ingen inntekt, og til nå har det vært lærerikt å lage, og det er gøy at vi har fått så mange brukere, avslutter han.

