Nå blir Skam eget fag ved Universitetet i Oslo

Gigasuksessen Skam blir nå eget fag ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, melder Uniforum.

Skam kommer til å bli case i et emne om digital historiefortelling på ti studiepoeng.

– Det er bare å dukke opp, men jeg kan ikke garantere plass, sier emneansvarlig, sier emneansvarlig Gry Cecilie Rustad.

Forelesningene er i utgangspunktet åpne for alle, men hvis det blir for fullt, må alle som ikke er meldt opp til eksamen gå.

Det er flere ting som gjør Skam spesielt - både at serien foregår i realtid, at man aldri helt vet når neste klipp blir lagt ut, og at karakterene har egne liv på sosiale medier.

Gry Cecilie Rustad, som begynte å forske på Skam før det ble populært, mener det er nettopp dette som gjør at den passer bra til forskning.

Hun vil også ha et feministisk perspektiv på Skam.

– Her er norsk TV også dårlig, det har ikke vært en lesbisk kvinne på skjermen siden Taxi for seks år siden. Bare to av tolv NRK-serier nå er produsert av kvinner, det er Skam og Unge lovende, sier Rustad.

