MTV-pris blir kjønnsnøytral

MTV-statuetten «Moonman» blir omdøpt til «Moon Person», i tråd med TV-kanalens kjønnsnøytrale kåringer.

Det opplyser MTV-sjef Chris McCarthy i et intervju med New York Times.

I mai mottok Emma Watson den første kjønnsnøytrale MTV-prisen for rollen som Belle i «Skjønnheten og udyret». Hun fikk pris for beste skuespiller i film, i motsetning til andre utdelinger hvor det deles ut pris for beste mannlige eller kvinnelige skuespiller.

Statuetten «Moon Person» vil bli delt ut for første gang til vinnerne av årets Video Music Awards søndag 27. august. Det er artisten Katy Perry som skal lede showet.

